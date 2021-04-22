МОК утвердил музыку Чайковского для сборной России на Играх в Токио и Пекине

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Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского утверждён в качестве музыкального сопровождения для российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
МОК утвердил музыку Чайковского для сборной России на Играх в Токио и Пекине
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на службу информации Олимпийского комитета России.

«Завершился непростой процесс всех согласований с  МОК», — приводятся слова главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Также в сообщении говорится, что МОК в ближайшее время направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, а также в Международный паралимпийский комитет и оргкомитеты Олимпийских игр в Токио и Пекине.

В феврале МОК утвердил название и символику, с которыми российские спортсмены будут выступать на летних Играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине.

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