МОК утвердил музыку Чайковского для сборной России на Играх в Токио и Пекине
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на службу информации Олимпийского комитета России.
«Завершился непростой процесс всех согласований с МОК», — приводятся слова главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.
Также в сообщении говорится, что МОК в ближайшее время направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, а также в Международный паралимпийский комитет и оргкомитеты Олимпийских игр в Токио и Пекине.
В феврале МОК утвердил название и символику, с которыми российские спортсмены будут выступать на летних Играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине.