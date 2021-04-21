Дебют «Зенита» и преимущества ЦСКА: чем интересны матчи плей-офф баскетбольной Евролиги с участием российских команд

Сразу две российские команды пробились в плей-офф баскетбольной Евролиги. «Зенит» впервые в истории сыграет в нокаут-раунде и поборется за выход в «Финал четырёх». Экзаменовать петербуржцев будет выигравшая регулярный чемпионат «Барселона». В свою очередь, завсегдатай данной стадии ЦСКА померится силами с «Фенербахче». Правда, в Москву турецкий суперклуб прилетит в ослабленном составе из-за эпидемии коронавируса и без главного тренера Игора Кокошкова.

ЦСКА финишировал вторым, «Зенит» — восьмым

Стадия плей-офф Евролиги — одна из самых увлекательных и драматичных в клубном баскетболе. Она подразумевает деление представителей восьмёрки сильнейших по итогам регулярного чемпионата (34 тура, два круга, матчи дома и на выезде по системе «каждый с каждым») на пары (1—8, 2—7, 3—6, 4—5). Каждая серия длится до трёх побед одной из команд, при этом имеющие более высокий посев решающую, пятую встречу в случае необходимости проводят дома. Сильнейшие в противостояниях померятся силами в «Финале четырёх», который пройдёт в Кёльне в конце весны — с 28 по 30 мая.

ЦСКА закончил гладкий сезон вторым, одержав 24 победы и потерпев десять поражений. Показатели оказались идентичны цифрам победителя розыгрыша — «Барселоны». Однако из-за двух поражений в личных противостояниях (66:76 в первом туре и 75:88 — в 20-м) московские армейцы оказались в итоговом протоколе ниже каталонцев.

«Зенит» пробился в плей-офф с восьмой позиции, фактически заскочив в последний вагон уходящего поезда. Лишь победами в заключительных матчах регулярки коллектив Хави Паскуаля гарантировал себе участие в постсезоне. Для петербуржцев этот результат является знаковым, поскольку никогда прежде команда из этого города не поднималась в турнирной сетке столь высоко.

У «Барселоны» самый дорогой игрок Европы

«Зениту» досталась в соперники «Барселона» — пожалуй, самый сложный соперник из возможных. Испанцы обладают одним из наиболее дорогостоящих составов Евролиги с Николой Миротичем во главе. Натурализованный черногорец зарабатывает в год $3,8 млн, чем не может похвастать больше ни один игрок в Европе. Правда, отрабатывает нападающий каждый цент, положенный по соглашению: закрывает несколько позиций, пашет на совесть в защите и избавляет команду от трудностей в атаке за счёт индивидуального мастерства.

В группе поддержки Миротича — не менее яркие по меркам Евролиги исполнители, среди которых выделяются экс-форвард ЦСКА Кори Хиггинс, лучший плеймейкер турнира последних лет Ник Калатес и связка засветившихся в НБА игроков сборной Испании Алекс Абринес — Виктор Клавер (последний знаком российским болельщикам по выступлениям за «Химки» и «Локомотив-Кубань»).

Возглавляет же эту команду звёзд бывший разыгрывающий сборной Литвы Шарунас Ясикявичюс. В прошлом победитель Евролиги как игрок, сегодня он считается одним из лучших тренеров континента. Перед тем, как встать у руля каталонцев, он несколько сезонов подряд добивался выдающихся успехов с каунасским «Жальгирисом» — в частности, при мизерном бюджете выводил литовцев в «Финал четырёх», что автоматически превращало его в лучшего тренера турнира. Сегодня под его руководством «Барселона» имеет самую надёжную оборону в Евролиге и может похвастать разнообразным нападением. Поэтому «Зениту» придётся очень постараться, чтобы огорчить гранда.

Паскуаль и Пангос против бывших работодателей

На позитивный лад перед сражением с «Барселоной» коллектив Паскуаля настраивают как минимум результаты очных встреч в регулярке. В гостях «Зенит» уступил всего четыре очка, тогда как дома и вовсе одолел соперника (74:70). Кроме того, главный тренер россиян, пожалуй, как никто иной знает слабые места каталонцев. С 2004 по 2016 год он работал в структуре сине-гранатовых, а на протяжении восьми последних сезонов сотрудничества возглавлял команду.

Именно под руководством Хавьера испанцы последний раз в клубной истории выигрывали Евролигу (сезон-2010), а также четырежды становились лучшими в стране. Более того, Паскуаль прекрасно осведомлён о возможностях Ясикявичюса: в розыгрыше-2012/13 Хави тренировал литовца, победив с ним в составе в Кубке короля. Любопытно, но некоторые тактические схемы сегодняшней «Барсы» до боли напоминают розыгрыши Паскуаля времён сотрудничества с литовцем.

Личные счёты с каталонцами есть и у Кевина Пангоса. За два года выступлений в обойме блауграны по достоинству плеймейкера не оценили. Перед тем же, как в клуб пришёл Ясикявичюс, у которого канадец блистал в «Жальгирисе», спортсмен подписал контракт с «Зенитом». И уже там вновь превратился в безупречного дирижёра, связывающего любые звенья и линии команды в цельное полотно. Противостояние учителя, давшего Пангосу путёвку в высший свет, и ученика-виртуоза, безусловно, украсит четвертьфинал и даст Санкт-Петербургу дополнительный козырь (в том числе эмоциональный) при противодействии гранду.

«Фенербахче» руководит тренер, выигравший Евробаскет

Столичным армейцам придётся помериться силами с «Фенербахче» — командой, которую они обыграли в «Финале четырёх» сезона-2015/16. Отсюда и принципиальное соперничество команд, которое усугублялось противостоянием на тренерском уровне. C 2013 по 2020 год стамбульцами руководил Желько Обрадович — самый успешный тренер европейского баскетбола. Тогда как с российской стороны ему сначала бросал вызов Этторе Мессина, антагонист балканца ещё с конца 1990-х, а затем Димитрис Итудис — экс-ассистент легенды по греческому «Панатинаикосу» и близкий друг (Обрадович является крёстным отцом дочери нынешнего рулевого ЦСКА).

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Сейчас остроты на личном уровне стало меньше, поскольку Желько покинул Стамбул летом. Однако «Фенербахче» всё равно воспринимается в России всерьёз — отчасти из-за былых противостояний, отчасти в силу мощнейшей стартовой пятёрки, которая в середине сезона помогла туркам выдать серию из десяти побед подряд.

Экс-плеймейкер ЦСКА Нандо де Коло считается одним из самых эффективных первых номеров Евролиги по количеству продуктивных действий за время пребывания на паркете. Тогда как Ян Веселы остаётся наиболее универсальным «большим», способным защититься не только на профильной позиции центра, но и как лёгкий либо тяжёлый форвард. Вокруг них и выстроена команда, которая славится дисциплиной, тактической гибкостью и умением по нескольку раз за вечер менять стратегию игры.

Достоин отдельного абзаца и наставник стамбульцев. Игор Кокошков выводил сборную Грузии из глубин дивизиона В чемпионата Европы в финальную часть турнира, сенсационно выигрывал со словенцами континентальное первенство в 2017-м, два десятка лет трудился ассистентом в клубах НБА и побеждал в турнире с «Детройтом» в 2004-м. К своим 49 годам Кокошков добился статуса одного из самых успешных и фундаментальных балканских тренеров ХХI века.

И уже в первый самостоятельный год работы с «Фенербахче» подтвердил его. Ведь финансовый кризис летом вынудил клубное руководство радикально сократить бюджет и отказаться почти от всех ведущих исполнителей, тогда как наставник собрал практически с нуля столь боеспособный состав, которому сегодня по силам пробиться в «Финал четырёх».

Коронавирус в стане «Фенербахче»

Упростить задачу по выходу в «Финал четырёх» ЦСКА может эпидемия COVID-19, накрывшая «Фенербахче» за несколько дней до вылета в Москву. Сразу семь человек из турецкой обоймы получили положительные результаты теста, из-за чего был отменён матч национального чемпионата с «Анадолу Эфеса». В усечённом наполовину составе и без главнокомандующего стамбульцы отправились и в Россию, что, очевидно, серьёзно ударит по их боеспособности.

Кроме того, вне заявки на две стартовые встречи из-за травм останется Ян Веселы — ключевой игрок в обойме Кокошкова. На центровом завязаны практически все защитные взаимодействия и базовые комбинации-«двоечки». Это даёт россиянам колоссальное преимущество, которым они обязаны пользоваться. Ведь в подобном контексте даже потеря Николы Милутинова до конца сезона не кажется критической.