Конфликтный американец: как разыгрывающий Майк Джеймс воюет с баскетбольным клубом ЦСКА

Баскетбольный ЦСКА дважды за последнее время отстранял защитника Майка Джеймса от работы с командой. Чрезвычайные ситуации, которые провоцировал американец, подталкивали армейцев разорвать с ним контракт. Однако чемпион России демонстрировал терпение — и сохранял игрока в обойме. О причинах вызывающего поведения спортсмена, его конфликтном прошлом и лояльности красно-синих — в материале RT.

Защитник баскетбольного ЦСКА Майк Джеймс — очень противоречивая фигура. Лучшего снайпера Евролиги не способны нейтрализовать даже самые талантливые «персональщики» на континенте — и это делает его главной звездой армейцев. В то же время американец имеет репутацию одного из самых скандальных спортсменов, выступающих по эту сторону Атлантического океана. В последнее время он дважды вступал в серьёзный конфликт с работодателями из России.

Между тем скандалить в ЦСКА непросто, ведь клуб всегда заботится о своих игроках и тренерах, защищает их. Причём как от бытовых и юридических проблем, так и от нападок прессы. Соответственно, придумать причину, чтобы вынести сор из избы, не могут даже те, кто в Москве не приживался. Аналогичной политики придерживаются и игроки, из-за чего пресс-релизы при расставании всегда полны тёплых слов, а президент клуба Андрей Ватутин поддерживает и благодарит даже тех, кто не оправдал надежд.

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Однако поздней осенью и зимой мирное течение жизни армейцев дважды нарушалось скандалами, в центре которых неизменно оказывался Майк Джеймс. В ноябре американца отстраняли от игры в Евролиге против «Басконии» без объяснения причин. По информации Gazzetta.gr, главного тренера Димитриса Итудиса к выведению спортсмена из состава подтолкнул личный конфликт. Сообщалось, что после проигранного подмосковным «Химкам» матча в Единой лиге ВТБ защитник слишком резко отреагировал на замечания наставника.

Впоследствии поползли слухи о возможном расторжении контракта с баскетболистом. Однако после внутренней дисквалификации Майк вернулся, завоевал звание MVP недели, помог ЦСКА одержать несколько побед подряд, а Ватутин встал на защиту американца. «Случая никакого не было. Любой спортивный коллектив — это набор амбициозных профессионалов. У всех есть своя точка зрения. Это внутреннее дело клуба. Если вы обратили внимание, мы ничего не комментировали», — отметил президент ЦСКА. Воздержался от комментариев и Итудис.

Однако уже через месяц москвичам вновь довелось заниматься кризисным пиаром из-за Джеймса. По сообщению российского издания «Спорт-Экспресс», американец очень сильно обиделся на клуб за отказ отпустить его на похороны деда — тот был для игрока самым близким человеком в жизни. Выразить недовольство Майк решил не только демонстративным поведением (например, отпиской от страницы ЦСКА в Instagram), но и посредственным выполнением профильных обязанностей. Это привело к поражению армейцев в домашнем матче Евролиги против «Фенербахче», что вылилось в очередную перепалку с возмущённым безразличием подопечного Итудисом, а также с партнёрами по команде.

Кроме того, появилась информация о драке на тренировке, якобы случившейся между Джеймсом и грузинским легионером красно-синих Торнике Шенгелией. После этого защитника второй раз в сезоне отстранили от работы с командой, и он пропустил игры с «Альбой» и «Баварией» в Евролиге. Клуб подтвердил наказание публикацией на официальном сайте, заодно заявив о конфликте в раздевалке после встречи с «Фенербахче», и пообещал дать более развёрнутый комментарий относительно случившегося.

Однако работодателей опередили игроки. Сначала Шенгелия постом в соцсетях опроверг информацию о драке. А затем взялся за социальные сети и сам виновник инцидента. Сначала очередью из коротких постов он раскритиковал всех, кто «раскрутил» историю конфликта в медиа — особенно досталось «СЭ» и англоязычному порталу о европейском баскетболе Eurohoops.

Однако уже через три дня на той же странице Джеймс оставил выдержанный пост с извинениями, где объяснил срыв переживаниями из-за потери близкого человека и тем, что СМИ растиражировали информацию из его личной жизни.

«8 января мой дедушка скончался от рака лёгких... К сожалению, это повлияло на мою профессиональную жизнь, много недоразумений по поводу клуба и меня появились в средствах массовой информации. Во-первых, хочу сказать, что это очень личный для меня вопрос, это не та информация, которую я хотел бы видеть в СМИ. Во-вторых, также хотел бы отметить, что было несколько способов справиться с проблемами, и в этой ситуации я выбрал не лучший для себя или клуба, который я представляю, путь. Поэтому хочу извиниться», — отметил баскетболист.

Спортсмена можно понять. Личная драма, помноженная на стресс и жизненные обстоятельства, вывели Джеймса из душевного равновесия. Это привело к срыву, который так или иначе, но повлиял на жизнь всех, кто причастен к ЦСКА. Армейцы, будучи одной из самых понимающих, человечных и дорожащих репутацией организаций, не стали рубить с плеча. И потому после внутренних разбирательств вошли в положение легионера, оставив того в команде и с 30 января вновь допустив к работе в общей группе.

«У нас были определённые проблемы, но об их содержании не хочу сейчас говорить, это наше внутреннее дело. Потребовалось немало времени, чтобы во всём разобраться и выслушать всех. После возвращения из Берлина мы собрались командой и откровенно поговорили, постарались ради общих интересов найти профессиональное решение... Майк остаётся частью нашего коллектива, мы двигаемся дальше вместе», — заявил Ватутин.

Однако события последних нескольких лет показывают, что этот скандал может оказаться далеко не последним, ведь «токсичность» Джеймса регулярно проявлялась в больших командах, за которые он выступал. В 2018-м он возмущался, что греческий «Панатинаикос» отказывается идти на уступки в переговорах по контракту и платить €1,6 млн.

Причём Джеймс ставил себя вровень с кумиром афинян Ником Калатесом, получавшим €2,1 млн, забывая, что именно из греческой столицы он уезжал героем в НБА. А после того, как там не закрепился, именно боссы «Пао» пришли на выручку американцу, видя в его связке с Калатесом колоссальный потенциал. Закончилось всё фразой «Иногда семьи распадаются».

It doesn’t make sense that u can give nick 2.1 but can’t offer me 1.6. That’s my point. Nick deserves all of that money and maybe more. But that don’t mean i don’t deserve to get paid too — Mike James (@TheNatural_05) July 4, 2018

Потом был «Милан», который положил защитнику $5,4 млн за три года. Однако после года сотрудничества с Этторе Мессиной американец покинул клуб. Вернее, экс-наставник ЦСКА объявил Джеймсу о том, что больше не хочет видеть его частью проекта, и попросил генерального менеджера придумать пути, чтобы расторгнуть контракт.

С доном Этторе, разумеется, ужиться дано не каждому, и кому как не болельщикам армейцев об этом знать. Но даже он мог быть достаточно коммуникабелен и гибок, чтобы сохранить в команде лучшего бомбардира Евролиги — по итогам дебютного сезона в стане ломбардийцев Джеймс завоевал приз имени Альфонсо Форда. Однако Мессина отказался, посчитав, что полагаться на американца не стоит из-за его строптивого характера. Поддержал наставника и президент «Милана» Лео Дель Орко, вспомнивший, как тот дважды говорил с Джеймсом, но американец всё равно продолжал вести себя непрофессионально.

Памятен и конфликт Майка с итальянскими стражами порядка. В январе 2019-го баскетболист рассказал, как во время прогулки по городу вместе с друзьями его остановили и попросили показать документы. По версии спортсмена, проверка проводилась с наставленными на компанию пистолетами. На следующий день карабинеры опровергли обвинения, заявив, что просто проверили документы и отпустили компанию через несколько минут.

Более того, в сети нашлись даже видео разговора карабинеров и Джеймса, где оружием и не пахнет. Однако баскетболист не остановился и намекнул на подлог: мол, съёмка велась спустя 20 минут после инцидента, поскольку сотрудникам правопорядка просто захотелось поговорить, когда они узнали, что он — баскетболист.

Наконец, специфический характер Джеймса отмечают и его бывшие одноклубники. Например, Владо Мицов, поигравший с американцем в Италии, в интервью La Repubblica рассказывал о приоритете командных интересов, и сама собой всплыла фамилия Джеймса: мол, даже если ты лучший бомбардир Евролиги, то не задержишься в «Милане», если не можешь быть частью команды.

Возникает логичный вопрос: зачем ЦСКА, блестяще выступающему в Евролиге и Единой лиге ВТБ, сохранять столь конфликтного персонажа? Есть несколько объяснений. Во-первых, летом Джеймс подписал трёхлетний контракт — и разорвать его будет не так уж просто, даже с учётом зафиксированных конфликтов внутри команды. Недаром ведь Андрей Ватутин отмечал: «Проблема есть, мы ищем решение, которое позволит всем сработать на общую цель». Окажись оснований достаточно для юридического разрыва, думается, ЦСКА мог нажать на курок — как мы помним, имидж и честь клуба у армейцев в почёте.

Во-вторых, на рынке сейчас не так много разыгрывающих, которые подошли бы армейцам. К тому же, у соперников по Евролиге таковых не увести — трансферное окно закрылось. В-третьих, бюджет армейцев летом сократился на 25—30%. А значит, он не готов к экстраординарному расширению. В-четвёртых, на неделе ЦСКА потерял до конца сезона из-за травмы ещё одного ключевого игрока, центрового Николу Милутинова. Позволить себе одновременно лишиться сразу пары системообразующих исполнителей не может ни одна команда мира. Тем более армейцы, которые сегодня решают максимальные задачи сразу в двух международных турнирах.

Поэтому москвичи и продолжают процесс «перевоспитания» своего непростого по характеру лидера. Если эксперимент удастся, то успешным для ЦСКА сезон признают даже принципиальные соперники — пусть красно-синие при этом не возьмут ни трофея за год. Но если «токсичность» испортит командную «химию» армейцев, последствия могут быть самыми печальными. Как минимум, для имиджа клуба: Twitter Джеймса тогда уж точно запестрит историями, которые станут пересказываться всеми спортивными СМИ Европы.