Баскетбольный ЦСКА потерял 450 млн рублей из-за коронавируса

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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о финансовых потерях клуба из-за пандемии коронавируса.
Баскетбольный ЦСКА потерял 450 млн рублей из-за коронавируса
  • РИА Новости
  • © Александр Натрускин

«Этот сезон мы дотянем, денег хватит. Думаю, потери клуба в этом сезоне достигли 450 млн рублей. А что будет в следующем, предсказать почти невозможно. Вы знаете, с какими сложностями столкнулся «Аэрофлот». Конечно, я хочу быть оптимистом в части продолжения отношений с авиакомпанией. Но я всегда остаюсь реалистом и понимаю, что им это будет сложно сделать», — приводит слова Ватутина РБК.

Сезон Единой лиги ВТБ был отменён без определения чемпиона из-за коронавируса. 

Ранее президент Евролиги не исключил, что сезон может быть доигран без зрителей.

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