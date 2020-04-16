Президент Евролиги не исключил, что сезон может быть доигран без зрителей

Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу рассказал, что рассматривается вариант возобновления турнира, при котором оставшиеся матчи будут проведены при пустых трибунах.

«Речь идёт не о нас, а обо всём обществе, сейчас главное — здоровье людей. Всё это время мы изучали ситуацию с пандемией, мы находимся в постоянном контакте с игроками и клубами и хотим возобновить сезон. Возможно, болельщики не смогут посетить матчи, но телевидение может решить эту проблему», — приводит слова Бартомеу ТАСС.

Он отметил, что Евролига хочет возобновить сезон, но не намерена спешить с этим решением.

«Непонятно, будет ли сыгран «Финал четырёх» позже, но мы общаемся с городом и следим за развитием ситуации. Возможно, будет «Финал восьми» или другая форма окончания сезона. Это должна быть арена, на которой проводятся матчи Евролиги, и это должен быть рынок или страна, наименее пострадавшие от вируса, поэтому на данный момент нельзя даже говорить о том, где это может пройти», — подытожил функционер.

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих 78 матчей.

Ранее Римас Куртинайтис поделился мыслями о возможном возобновлении сезона Евролиги, остановленного из-за пандемии коронавируса.