Тренер «Химок» о возможной доигровке Евролиги: матчи будут заканчиваться со счётом 45:40

Главный тренер подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис поделился мыслями о возможном возобновлении сезона Евролиги, остановленного из-за пандемии коронавируса.

«Доиграть хотелось бы, но не вижу вариантов, как это сделать. Давайте рассуждать вместе. Самое реальное предложение — провести все оставшиеся матчи в одном городе. Но как баскетболисты вернутся в расположение своих клубов? Границы перекрыты, и когда они откроются — непонятно. Ведь во всех странах разная эпидемиологическая ситуация», — приводят слова Куртинайтиса «Известия».

Он отметил, что даже если баскетболистам удастся добраться в расположение команд, то всё равно для подготовки к играм времени будет недостаточно.

«Уровень будет очень низкий, матчи будут заканчиваться со счётом 45:40. Ведь во всех странах закрыты даже фитнес-центры, нельзя побегать в парке. Поэтому игроки выпали из тренировочного режима, наверняка набрали лишние килограммы. При этом все понимают мотивацию Евролиги доиграть этот сезон любой ценой. Им надо выполнять обязательства перед спонсорами, обеспечить возобновление телетрансляций», — добавил наставник «Химок».

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих 78 матчей.

Ранее президент ПБК ЦСКА высказался о возможной доигровке сезона Евролиги в Москве.