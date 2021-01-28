Баскетболист ЦСКА Шенгелия прокомментировал слухи драке с одноклубником Джеймсом

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Тяжёлый форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия опроверг информацию о драке с одноклубником, американским защитником Майком Джеймсом.
Баскетболист ЦСКА Шенгелия прокомментировал слухи драке с одноклубником Джеймсом
  • © РИА Новости

«Я вынужден комментировать появившиеся слухи, и мне грустно от этого. Но хочу сбросить с себя этот груз. Если вы обладаете медиаплощадкой, то это не означает, что вы можете повторять все слухи или высказывать абсолютно любые предположения относительно происходящего. Мне неприятно читать о себе информацию, которая и близко не имеет отношения к правде. Я никогда в своей жизни не дрался с одноклубником. Так что просто дам дружеский совет — проверяйте информацию. Ведь, опубликовав её, назвав конкретные имена, вы затрагиваете репутацию этих людей. Я ни в коем случае не хочу проявить неуважение, даже не думал об этом. Но в нашем взаимодействии должно существовать двустороннее движение», — написал Шенгелия на своей странице в Twitter.

Джеймс, являющийся лучшим бомбардиром Евролиги, был отстранён от команды и не полетел с ЦСКА на выездной матч с берлинской «Альбой». Позднее появилась информация, что американец подрался с Шенгелией.

Ранее баскетболист ЦСКА Джеймс эмоционально высказался о слухах про драку с одноклубником.

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