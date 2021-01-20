«Комплекс морально устарел»: баскетбольный ЦСКА может переехать из Москвы в связи со сносом арены

Баскетбольный ЦСКА рассматривает вариант с переездом из Москвы в другой город в связи со сносом УСК имени Гомельского, где клуб проводит матчи Единой лиги ВТБ и тренируется. Армейцы должны освободить здание, принадлежащее Министерству обороны, до 1 июня. В ведомстве отметили, что на месте принимавшей Олимпиаду-80 арены будет построен новый спорткомплекс.

Баскетбольный ЦСКА в скором времени останется без своей домашней арены и может переехать из Москвы в другой город. Это связано с планами по сносу Универсального спортивного комплекса ЦСКА имени А.Я. Гомельского, где армейцы проводят матчи Единой лиги ВТБ. Они останутся на родном стадионе до конца сезона, после чего будут вынуждены искать новое место для игр и тренировок.

Летом УСК ЦСКА будет демонтирован, а вместо него построен новый спортивный комплекс. Об этом рассказал заместитель министра обороны Тимур Иванов, чьё ведомство является собственником здания. По его словам, арена на Ленинградском проспекте уже не отвечает современным требованиям и требует замены.

«Он морально устарел, вместо него мы построим новый современный комплекс, в котором будет 50-метровый бассейн, два баскетбольных зала. Будет и новый медицинский диспансер. Планируем завершить строительство современного комплекса на его месте до конца 2022 года. Мы уже получили от федерального бюджета 3,5 млрд рублей и к 1 июня получим ещё 2 млрд от правительства Москвы. Первые деньги уже получены, строительные работы уже начаты», — цитирует Иванова ТАСС.

Реконструкции будет подвергнут и весь комплекс спортивных сооружений, расположенных возле станции метро «Аэропорт». Представитель Министерства обороны заявил, что старые здания планируется освободить к 1 июня.

Также по теме На разных полюсах: как российские клубы закончили первый круг баскетбольной Евролиги ЦСКА доминирует в сильнейшем баскетбольном клубном турнире континента, несмотря на сокращение бюджета. «Зенит» претендует на звание...

«Для строительства рассматриваются три площадки: на Ленинградском проспекте, Песчаной улице и ЦСК ВМФ. В рамках реконструкции в пятно застройки попадают четыре блока: дворцы спорта единоборств и тенниса, плавательный бассейн и гимнастический зал, на Песчаной строим большой скалодром и реконструируем два футбольных поля. Сейчас завершено строительство там УСК «Старт» с шестью теннисными кортами, поэтому мы безболезненно можем переместить всю теннисную школу, чтобы она продолжила свою работу. Там же мы предполагаем построить новый центр единоборств. До 1 июня мы хотим высвободить существующие здания и к этому же сроку обеспечить строительную готовность на Песчаной, где мы построим дополнительный бассейн для продолжения тренировок», — добавил Иванов.

Президент баскетбольного клуба Андрей Ватутин подтвердил, что армейцам придётся съехать с арены, которую они арендовали на протяжении почти 30 лет. Клуб лишится не только площадки для проведения матчей, но и других объектов своей инфраструктуры.

«В конце декабря мы получили уведомление о расторжении договора через шесть месяцев, и для нас это известие грянуло как гром среди ясного неба. Фактически к июню баскетбольный ЦСКА оказывается на улице. Поэтому формально есть вероятность, что основная команда не сможет полноценно завершить сезон. Проблема здесь не в том, что нам негде будет играть. Соответствующий требованиям Евролиги и Лиги ВТБ зал мы, конечно, найдём. Вопрос в том, что мы одномоментно оказываемся лишены тренировочной базы для трёх команд — основной и двух молодёжных. Кроме того, лишаемся медицинского и восстановительного центра, офиса, магазина, музея, склада, всей клубной инфраструктуры. Самый титулованный клуб страны, европейский гранд, оказывается бездомным», — сказал Ватутин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Глава ЦСКА согласился, что УСК уже морально устарел как спортивная арена, а строительство на его месте тренировочной базы для различных видов спорта необходимо. При этом у клуба нет готового варианта, куда бы он мог переехать в ближайшее время. По словам Ватутина, организация переезда должна была занять как минимум два года.

«Сейчас перед нами стоит задача масштабнее и сложнее победы в Евролиге. Точнее, две задачи: тактическая и стратегическая. Первая вынуждает срочно искать временную локацию для клуба и трёх команд. Вторая требует два-три года и серьёзных инвестиций в строительство арены или базы клуба. «Барселона» уже лет десять носится с проектом переезда в новый зал, кормит Евролигу завтраками, но её никто не выгоняет из устаревшей «Блауграны», которая в подмётки не годится УСК ЦСКА. Полгода — не срок для грандиозного переезда, который не нарушит деятельность клуба и всех его команд. Сейчас, когда мы углубились в проблему, понимаем, что о предстоящем сносе арены следовало бы сообщить минимум за два года», — отметил президент ЦСКА.

Ватутин не исключил, что теперь один из лучших клубов Европы будет вынужден уехать из Москвы, так как создать новую базу с современной ареной в столице будет слишком дорого. Существует вероятность, что ЦСКА обоснуется в «Мегаспорте», где проводит матчи Евролиги, однако эта арена используется для проведения множества различных мероприятий, не связанных с баскетболом. Кроме того, там нет необходимых тренировочных залов и офиса для клуба.

Также по теме «Я не собираюсь оправдываться»: Шенгелия ответил на критику из-за своего перехода в ЦСКА В России и Грузии отреагировали на критику в адрес баскетболиста Торнике Шенгелии, который перешёл в московский ЦСКА. Бывший вратарь...

УСК ЦСКА был построен в 1979 году для проведения соревнований по баскетболу во время Олимпийских игр в Москве. Он рассчитан на 5 тыс. зрителей. В 2005-м арене было присвоено имя великого тренера Александра Гомельского. В Министерстве обороны отметили, что сейчас спорткомплекс сильно изношен и его замена на новый должна будет улучшить имидж ЦСКА.

«На данный момент домашняя арена клуба имеет большую степень изношенности и не соответствует современным нормам и требованиям. На месте существующего здания УСК имени Гомельского запланировано строительство нового универсального спортивного комплекса. Новая многофункциональная арена будет способствовать укреплению имиджа ЦСКА и станет символом современной Москвы благодаря неповторимому архитектурному облику и уникальным строительным решениям», — отметили в ведомстве.

Негативно на возможный отъезд баскетбольного ЦСКА из Москвы отреагировал ветеран клуба Иван Едешко. Олимпийский чемпион выразил недоумение тем, что армейцев поставили в такую непростую ситуацию.

«Видели ли вы справедливость в этом мире, когда решают всё деньги? Наверное, не видели. Как это понять? Где забота о народе, который ходит туда, получает удовольствие от спорта? Куда они пойдут, что с ними будет? А что будет с детьми, когда все спортивные сооружения убивают? Разрушать старое, намоленное я считаю неправильным. Обидно — не то слово. Куда ЦСКА переезжать? В какой другой город? Как можно из Москвы уехать?» — сказал Едешко News.ru.