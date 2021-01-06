На разных полюсах: как российские клубы закончили первый круг баскетбольной Евролиги

ЦСКА доминирует в сильнейшем баскетбольном клубном турнире континента, несмотря на сокращение бюджета. «Зенит» претендует на звание главного открытия сезона, серьёзно перестроив состав всего за несколько месяцев. А «Химки», обосновавшиеся на дне таблицы, могут стать самым громким разочарованием турнира. Как обстоят дела у российских команд после первого круга регулярного чемпионата Евролиги — в материале RT.

Лидерство ЦСКА

О том, что в Европе на данный момент нет клуба сильнее московского ЦСКА, говорит не только таблица Евролиги. Соотношение побед и поражений 14—3, выведшее команду в лидеры турнира из 18 участников, выглядит ещё более впечатляющим, если взглянуть на дату последней неудачи армейцев. Обидная осечка (84:86 ОТ) в Белграде случилась 22 октября — и с тех пор команда Димитриса Итудиса преодолевает любое сопротивление конкурентов.

Сегодня ЦСКА — самый результативный клуб Евролиги (84,76 очка за матч), лучший по общему количеству подборов (37 в среднем за матч) и по подборам на чужом щите (13,24). Армейцы провоцируют на себе самое большое количество фолов (22,82), а защитник Майк Джеймс возглавляет список снайперов (20,56 очка за вечер).

Цифры впечатляют, если вспомнить, что в межсезонье бюджет российского чемпиона существенно сократился. Президент клуба Андрей Ватутин оценивал секвестр в 25—30%. Из-за этого ЦСКА не смог сохранить целый ряд важных исполнителей. В частности, переднюю линию покинули четыре человека, включая капитана Кайла Хайнса. При этом переходы Николы Милутинова и Торнике Шенгелии хоть и были громкими по меркам Евролиги, но не выглядели убедительно на фоне трансферной политики прямых конкурентов красно-синих.

Тем не менее армейцы подтвердили статус фаворитов уже в первом круге турнира. Восстановление Уилла Клайберна от травмы вернуло в распоряжение Итудиса важного форварда. А общий высокий класс исполнителей в сочетании с грамотной ротацией и многолетним победным опытом позволил армейцам добиваться побед в тяжёлых матчах с нервными концовками.

Спокойнее и увереннее в себе стал и тренерский штаб, что позволило хладнокровно переиграть куда более опытных Пабло Ласо, Этторе Мессину и Хави Паскуаля. Кроме того, здорово адаптировались новички: вспомнить хотя бы рекорд Евролиги по подборам на чужом щите, установленный Милутиновым в матче против «Милана». Всё это привело к тому, что ЦСКА сегодня — самый сбалансированный и стабильный клуб соревнования.

Performances don't get more 𝕯𝖔𝖒𝖎𝖓𝖆𝖓𝖙 than that 💪



Nikola Milutinov setting a #EuroLeague record for offensive rebounds ⚠️ pic.twitter.com/bWL80iJMDI — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 30, 2020

Сюрприз «Зенита»

В межсезонье клуб из Санкт-Петербурга затеял амбициозную перестройку: вслед за тренером Хави Паскуалем, выигрывавшим с «Барселоной» чемпионат Испании и Евролигу, к команде присоединились почти десяток новых исполнителей. Причём не просто именитых, но весьма опытных, да ещё и с хорошей репутацией в Европе — такого количества игроков высшего класса в команде не видели за всё время её существования. Было очевидно: если грамотно выстроить игру и чётко донести до них философию взаимодействий, команда замахнётся на решение максимальных задач.

Однако как раз коммуникация Паскуаля с игроками поначалу и вызывала сомнения. Ведь на предыдущем месте работы, в греческом «Панатинаикосе», далеко не все баскетболисты принимали идеи испанца и его объяснения, из-за чего в Евролиге зелёные так и не забрались дальше раунда плей-офф. Да и в последние годы сотрудничества с каталонцами новых тактических идей Хави не генерировал. Поэтому о перспективах проекта в Санкт-Петербурге поначалу говорили осторожно, понимая: с нуля построить коллектив чемпионского калибра будет очень сложно.

Тем не менее «Зенит» с самого первого тура принялся претендовать на звание «открытие сезона». Команда стартовала с побед над «Анадолу Эфес» и «Барселоной», в составе которой играет самый высокооплачиваемый игрок Европы Никола Миротич.

После этого в дело вмешалась вспышка COVID-19 в клубе, спровоцировавшая переносы. Да и сражения на два фронта — в Европе и Единой лиге ВТБ — немного выбили команду из колеи. Тем не менее после первого круга «Зенит» уверенно держится в зоне плей-офф Евролиги, имея два матча в запасе.

Секрет успеха клуба из Санкт-Петербурга кроется в грамотном распределении ролей, управляемости команды и готовности дисциплинированно выполнять установки Паскуаля.

Входящий в топ-5 ассистентов Кевин Пангос здорово направляет нападение. Алекс Пойтресс, входящий в пятёрку самых продуктивных атакующих игроков, с высоким процентом подходит к реализации всех своих бросков. А надёжная командная защита позволяет сохранять приличные цифры в графе «пропущенные очки». Если «Зенит» избежит травм ключевых исполнителей, то получит реальную возможность получить приемлемого соперника по стадии плей-офф и даже может побороться за попадание в «Финал четырёх».

Разочарование «Химок»

Минувшим летом менеджмент подмосковной команды проделал внушительную работу по сохранению главных звёзд состава. Более того, подписанные в качестве свободных агентов Эрик Макколум, Джордан Мики и Грег Монро должны были усилить каждую из линий команды, превратив её как минимум в претендента на участие в четвертьфинале. Ведь каждый из новобранцев в теории давал коллективу Римаса Куртинайтиса то, чего «Химкам» не хватало последнее время: дополнительные очки от снайпера, атлетизм в передней линии и подборы в борьбе под кольцом.

К сожалению, в деле сборная звёзд зарекомендовать себя с победной стороны не смогла. По итогам первого круга жёлто-синие замкнули таблицу Евролиги, добыв в 17 матчах всего две победы. Неудачная серия логично ухудшала обстановку вокруг клуба, из-за чего появлялась информация то о возможном отчислении игроков, то о вероятном увольнении главного тренера.

Στην έξοδο ο Κουρτινάιτις από την Χίμκι https://t.co/jkuaTbFCY3 — SPORT 24 (@sport24) December 2, 2020

Однако менеджмент «Химок» продолжает верить в собранный состав и тренера Куртинайтиса — пока были заменены лишь два ассистента литовского специалиста.

Очевидно, что обнаруженный в начале сезона у нескольких игроков команды коронавирус и травмы долгое время не позволяли команде прийти к единому знаменателю физической формы. Кроме того, мотивация игроков порой ощутимо разнилась, о чём в открытую говорил главный тренер на пресс-конференциях. Командная химия в Подмосковье пока далека от идеала — и если её не наладить, сезон больших ожиданий может обернуться столь же масштабными разочарованиями.

Это будет невероятно обидно, поскольку в составе клуба сегодня играют, пожалуй, лучшие фланговые игроки России — Алексей Швед и Сергей Карасёв.

Также в команде достаточно исполнителей, поигравших не только на высшем европейском уровне, но и в НБА, а потому умеющих справляться с давлением. Даже ролевые исполнители в «Химках» по качеству игры находятся на таком уровне, что в клубах средней руки любого топ-чемпионата выходили бы в основе. Поэтому во втором круге клубу из Подмосковья достаточно будет реализовать хотя бы базовый потенциал, заложенный в состав, чтобы уйти с последнего места таблицы и достойно финишировать в регулярном чемпионате Евролиги.