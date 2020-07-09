Баскетболист «Басконии» Шенгелия продолжит карьеру в ЦСКА

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Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с грузинским центровым испанской «Басконии» Торнике Шенгелией.
Баскетболист «Басконии» Шенгелия продолжит карьеру в ЦСКА
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 28-летним игроком рассчитано на три года.

Шенгелия был выбран под общим 54-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2012 года клубом «Филадельфия Сиксерс» и отыграл в лиге 45 матчей, в среднем проводя на площадке 5,5 минуты. В Европе он играл за испанскую «Валенсию», с которой выиграл Еврокубок, бельгийские «Шарлеруа» и «Вервье-Пепинстер», а также за испанскую «Басконию»,  в составе которой стал чемпионом страны минувшего сезона.

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