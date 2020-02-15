Испанский баскетбольный тренер Паскуаль возглавил петербургский «Зенит»

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Испанец Хавьер Паскуаль назначен главным тренером баскетбольного «Зенита».
Испанский баскетбольный тренер Паскуаль возглавил петербургский «Зенит»
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

С 47-летним специалистом подписано соглашение до конца текущего сезона. На посту наставника петербургского клуба Паскуаль сменил своего соотечественника Жоана Плазу, уволенного ранее на фоне низких результатов «Зенита».

«Паскуаль хорошо знает большую часть наших игроков, знаком с тем, как работает Плаза, и сможет извлечь максимум из того, что сделал его предшественник», — приводит слова генерального директора «Зенита» Александра Церковного официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Карасёв не поможет сборной России по баскетболу в ближайших матчах отбора на ЧЕ-2021.

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