Карасёв не поможет сборной России по баскетболу в стартовых матчах отбора на ЧЕ-2021

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Баскетболист «Химок» Сергей Карасёв не войдёт в состав сборной России для участия в двух первых матчах квалификации к Евробаскету 2021 года.
Карасёв не поможет сборной России по баскетболу в стартовых матчах отбора на ЧЕ-2021
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Отборочные игры состоятся 20 и 23 февраля: подопечные Сергея Базаревича померятся силами с Италией на выезде и с Северной Македонией в Перми.

«Карасёв не сможет помочь сборной в предстоящих матчах, он не успел ещё восстановиться после травмы, полученной в игре с «Маккаби». Перелома там нет, но есть сильный ушиб кисти», — цитирует РИА Новости гендиректора «Химок» Павла Астахова.

По словам функционера, игры сборной накладываются по графику на матчи подмосковного клуба, поэтому существуют проблемы и с участием других игроков команды.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Далласа» Дончич намерен сыграть в отборе на ОИ-2020.

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