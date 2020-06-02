ЦСКА объявил о переходе Милутинова из «Олимпиакоса»

Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым греческого «Олимпиакоса» Николой Милутиновым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 25-летним сербом рассчитано до 2023 года.

Милутинов играл за «Олимпиакос» с 2015 года. В прошлом сезоне Евролиги, досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса, сербский центровой стал лидером чемпионата по подборам — 8,2. В среднем за игру он записывал в свой актив 10,3 очка, 1,2 передачи, 0,6 блок-шота и 0,5 перехвата.

Ранее ЦСКА объявил о продлении контракта с Майком Джеймсом.