БК «Зенит» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса

Основная команда петербургского баскетбольного клуба «Зенит» ушла на карантин из-за выявления новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди игроков.

Как сообщает пресс-служба клуба, очередное тестирования выявляло ещё двух заболевших игроков и трёх членов тренерского штаба.

Отмечается, что в виду сложившейся ситуации тренировочный процесс основной команды приостановлен, а все тренеры и игроки изолированы и находятся под наблюдением медицинского штаба.

В общей сложности коронавирус был выявлен у 6 игроков, 3 тренеров и 1 массажиста «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Химки» проиграли «Жальгирису» в баскетбольной Евролиге.