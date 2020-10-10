«Химки» проиграли «Жальгирису» в баскетбольной Евролиге

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Подмосковные «Химки» потерпели поражение от литовского «Жальгириса» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» проиграли «Жальгирису» в баскетбольной Евролиге
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в подмосковных Мытищах, завершилась со счётом 84:70 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Химок», игравших всемером из-за вспышки коронавируса в команде, стал Юнас Йеребко, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. Ещё 14 очков команде принёс Девин Букер.

В составе «Жальгириса» 21 очко набрал Мариуш Григонис. Найджел Хэйс записал в свой актив 15 очков, Артурас Милакнис — 14, а Огастин Рабит — 12.

Следующим соперником «Химок» станет мадридский «Реал», а «Жальгирис» сыграет с «Црвеной Звездой».

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Барселону» в баскетбольной Евролиге.

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