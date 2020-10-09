«Зенит» победил «Барселону» в баскетбольной Евролиге

Петербургский «Зенит» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 74:70 в пользу хозяев площадки.

Самым результативными игроком в составе «Зенита» стал Алекс Пойтресс, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов. Ещё 16 очков команде принёс Билли Бэрон. Кевин Пангос записал в свой актив 15 очков.

За «Барселону» 14 очков набрал Никола Миротич. Ещё 11 очков команде принёс Алекс Абринес.

Следующим соперником «Зенита» станет «Баскония», а «Барселона» сыграет с «Валенсией».

Ранее сообщалось, что Евролига объявила о переносе матча «Химки» — «Жальгирис».