В баскетбольном «Зените» рассказали о новых случаях коронавируса в команде

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» огласил результаты повторного тестирования на коронавирус в команде.

Как сообщает пресс-служба клуба, к уже ранее озвученным положительным результатам у игроков Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова, Владислава Трушкина, Остина Холлинза и массажиста Андрея Козлова добавились баскетболисты Матеуш Понитка, Игорь Вольхин, Билли Бэрон, Кевин Пангос, а также представители тренерского штаба Хави Паскуаль, Инъиго Зорзано, Сергей Вознюк, Ярослав Яловчук.

Таким образом, на данный момент в клубе коронавирус выявлен у 13 членов клуба. При этом отмечается, что все заболевшие изолированы и находятся под постоянным контролем медицинского штаба.

Единая Лига ВТБ и Евролига своевременно извещены о чрезвычайной ситуации в команде.

Ранее сообщалось, что БК «Зенит» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса.