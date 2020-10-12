В баскетбольном «Зените» рассказали о новых случаях коронавируса в команде

Короткая ссылка
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» огласил результаты повторного тестирования на коронавирус в команде.

Как сообщает пресс-служба клуба, к уже ранее озвученным положительным результатам у игроков Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова, Владислава Трушкина, Остина Холлинза и массажиста Андрея Козлова добавились баскетболисты Матеуш Понитка, Игорь Вольхин, Билли Бэрон, Кевин Пангос, а также представители тренерского штаба Хави Паскуаль, Инъиго Зорзано, Сергей Вознюк, Ярослав Яловчук. 

Таким образом, на данный момент в клубе коронавирус выявлен у 13 членов клуба. При этом отмечается, что все заболевшие изолированы и находятся под постоянным контролем медицинского штаба.

Единая Лига ВТБ и Евролига своевременно извещены о чрезвычайной ситуации в команде.

Ранее сообщалось, что БК «Зенит» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить