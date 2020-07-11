«Я не собираюсь оправдываться»: Шенгелия ответил на критику из-за своего перехода в ЦСКА

В России и Грузии отреагировали на критику в адрес баскетболиста Торнике Шенгелии, который перешёл в московский ЦСКА. Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили ответил президенту страны Саломе Зурабишвили и сравнил историю спортсмена со своей. Кикбоксерша Элен Лоладзе рассказала, как форвард оплатил её поездку на чемпионат мира. Сам Шенгелия вновь обратился к болельщикам и подчеркнул, что не намерен оправдываться за своё решение.

В Грузии не утихает скандал вокруг баскетболиста Торнике Шенгелии, подписавшего трёхлетний контракт с московским ЦСКА. Многие соотечественники, в том числе президент страны Саломе Зурабишвили, осудили его за переход в российскую команду.

Сам форвард уже комментировал свой трансфер. Однако критика не утихала, и спустя несколько дней он вновь обратился к недовольным его решением.

Баскетболист поблагодарил тех, кто поддержал его в сложившейся ситуации, и подчеркнул, что не намерен ни перед кем оправдываться.

«Я не могу объяснить, сколько радости и счастья испытал всего несколько дней назад, когда стал чемпионом Испании и получил возможность праздновать с грузинским флагом! Я не могу объяснить, что переход в одну из лучших команд Европы даст мне больше шансов побеждать, а значит, чаще прославлять наш флаг… Я, Торнике Шенгелия, был, есть и буду носителем грузинской души повсюду. Никакие комментарии или заявления, сделанные кем-либо, не могут изменить это!» — написал Шенгелия в Facebook.

Форварда публично поддержали члены семьи. Так, его отец, известный в прошлом баскетболист Каха Шенгелия, призвал не смешивать спорт и политику, а вместо этого — порадоваться переходу в одну из лучших команд Европы.

В свою очередь, супруга спортсмена Саломе Джугели подчеркнула, что баскетболист не только сам является большим патриотом, но и учит любви к родине своих сыновей.

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«Я люблю тебя, и я счастлива, что мы воспитываем трёх грузинских мужчин, которые говорят «Отче наш» каждый день перед сном! В возрасте четырёх-пяти лет мы начали их учить родному языку, а в пять-шесть лет вдали от своей родины они свободно пишут и читают по-грузински!» — обратилась к мужу Джугели.

Ситуация вокруг Шенгелии осложняется ещё и тем, что он является капитаном сборной Грузии. На протяжении последних шести лет он выступал в «Басконии», с которой в прошлом сезоне стал чемпионом Испании, а до этого входил в состав команд Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз».

Стоит отметить, что в Федерации баскетбола Грузии не разделяют позицию радикально настроенных болельщиков. В организации выразили надежду, что форвард и дальше будет защищать цвета своей сборной.

Поддержали баскетболиста и коллеги. Бывший капитан сборной Грузии Вахтанг Нацвлишвили отметил, что карьера форварда могла оказаться под угрозой, если бы он отказался перейти в ЦСКА, так как москвичи выкупили его контракт.

«Я пишу эти слова не только как бывший капитан сборной нынешнему капитану, но и как обычный фанат. Вам нужно знать Торнике лично, чтобы как минимум немного постыдиться, участвуя в том давлении, которое большая часть общества на него оказывает. Я уверен в его духе и достоинстве! Токо — патриот страны и грузинской души», — заявил Нацвлишвили.

О положительных качествах Шенгелии и его патриотизме говорят и поступки, которые он совершал втайне от всех. Член сборной Грузии по кикбоксингу Элен Лоладзе рассказала, что некоторое время назад рисковала пропустить чемпионат мира из-за нехватки денег. Поисками спонсора занимался её тренер, однако на помощь пришёл баскетболист, случайно узнавший об их проблеме.

«Единственное, о чём он попросил в тот момент, — сохранить эту историю в секрете. Но я чувствую себя обязанной поддержать его. Сложно сказать, что Торнике Шенгелия не патриот!» — заявила Лоладзе.

В стороне от произошедшего не остался и вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. Он резко осудил слова президента Грузии и назвал дискриминацией то, что спортсмена обвиняют в поиске лучших условий.

«Я считаю дикой ситуацию, когда в наше время свобода слова, свобода законных действий вызывает общественный резонанс… Когда я ушёл из тбилисского «Динамо», обиженные журналисты и члены правительства Грузии тоже обвиняли меня в предательстве. Но когда я стал лучшим вратарём, попал в сборную СССР, стал выступать в Европе, вектор разговоров сменился: все начали говорить, какое мастерство я приобрёл в новой команде, и даже просили вернуться обратно», — цитирует Кавазашвили NEWS.ru.

Тем не менее многие в Грузии по-прежнему возмущены переходом баскетболиста в ЦСКА. Один из местных журналистов рассказал «Матч ТВ», что люди разочарованы капитаном сборной, который теперь будет выходить на площадку под песню «Красная армия всех сильней», звучащую на матчах москвичей. По его мнению, у Шенгелии был шанс отказаться от сделки и «стать легендой», но вместо этого он предпочёл деньги.