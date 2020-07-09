Президент Грузии раскритиковала баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала баскетболиста Торнике Шенгелия за подписание контракта с московским клубом ЦСКА.
Президент Грузии раскритиковала баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА
  • Reuters

«Для меня, как президента Грузии, печально и неприемлемо решение капитана баскетбольной сборной Грузии о переходе в московский ЦСКА», — написала Зурабишвили в Facebook.

Шенгелия был выбран под общим 54-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2012 года клубом «Филадельфия Сиксерс» и отыграл в лиге 45 матчей, в среднем проводя на площадке 5,5 минуты. В Европе он играл за испанскую «Валенсию», с которой выиграл Еврокубок, бельгийские «Шарлеруа» и «Вервье-Пепинстер», а также за испанскую «Басконию»,  в составе которой стал чемпионом страны минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что Шенгелия продолжит карьеру в ЦСКА.

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