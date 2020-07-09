Президент Грузии раскритиковала баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала баскетболиста Торнике Шенгелия за подписание контракта с московским клубом ЦСКА.

«Для меня, как президента Грузии, печально и неприемлемо решение капитана баскетбольной сборной Грузии о переходе в московский ЦСКА», — написала Зурабишвили в Facebook.

Шенгелия был выбран под общим 54-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2012 года клубом «Филадельфия Сиксерс» и отыграл в лиге 45 матчей, в среднем проводя на площадке 5,5 минуты. В Европе он играл за испанскую «Валенсию», с которой выиграл Еврокубок, бельгийские «Шарлеруа» и «Вервье-Пепинстер», а также за испанскую «Басконию», в составе которой стал чемпионом страны минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что Шенгелия продолжит карьеру в ЦСКА.