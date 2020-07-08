Комиссар НБА рассказал, в каком случае лига может повторно остановить сезон

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Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что лиге придётся вновь остановить сезон в случае проникновения коронавируса на закрытую территорию кампуса в Диснейуорлде после того, как все 22 команды прибудут в Орландо.
Комиссар НБА рассказал, в каком случае лига может повторно остановить сезон
  • Reuters

«Вне всяких сомнений, если произойдёт значительное распространение коронавируса внутри нашего кампуса, мы вновь остановим матчи. Мы не удивимся, если после первого прибытия игроков в Орландо у нас ещё будут положительные тесты. Но если появятся положительные тесты после того, как все соберутся в кампусе и пройдут карантин, то мы поймём, что у нас проблема. То есть в нашем «пузыре» есть брешь и наш карантин или кампус не работают», — приводит слова Сильвера ESPN.

Регулярный чемпионат НБА, прерванный из-за коронавируса 12 марта, планируется возобновить 30 июля. В рестарте сезона примут участие 22 команды. Все матчи будут проходить на территории закрытого кампуса в парке развлечений Диснейуорлд в Орландо (штат Флорида).

Ранее сообщалось, что первая команда прибыла в Диснейуорлд для возобновления сезона НБА.

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