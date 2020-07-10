Баскетболист Шенгелия заявил, что не намерен оправдываться за свой переход в ЦСКА

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Центровой московского баскетбольного клуба ЦСКА Торнике Шенгелия отреагировал на критику в свой адрес из-за перехода в российскую команду.
Баскетболист Шенгелия заявил, что не намерен оправдываться за свой переход в ЦСКА
  • ©cskabasket.com

«Переход в ЦСКА — шаг вперёд для меня. Я не собираюсь оправдываться. Я буду играть очень важную роль в очень серьёзной и статусной команде, где у меня есть реальный шанс выиграть Евролигу. Поэтому для меня это шаг вперёд», — приводит слова Шенгелии 2020News.

Шенгелия был выбран под общим 54-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2012 года клубом «Филадельфия Сиксерс» и отыграл в лиге 45 матчей, в среднем проводя на площадке 5,5 минуты. В Европе он играл за испанскую «Валенсию», с которой выиграл Еврокубок, бельгийские «Шарлеруа» и «Вервье-Пепинстер», а также за испанскую «Басконию», в составе которой стал чемпионом страны минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА.

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