«Печально и неприемлемо»: президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение баскетболиста Торнике Шенгелии перейти в российский клуб ЦСКА. Ранее спортсмена активно критиковали болельщики за желание продолжить карьеру в московской команде. В ответ на претензии форвард заявил, что остаётся патриотом своей страны и не собирается менять к ней своё отношение.

Переход форварда Торнике Шенгелии в баскетбольный ЦСКА вызвал общественный резонанс в Грузии. Спортсмен подвергся нещадной критике со стороны как болельщиков, так и первого лица государства. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что для неё поступок спортсмена является неприемлемым.

«Для меня, как президента Грузии, печально и неприемлемо решение капитана баскетбольной сборной Грузии о переходе в московский ЦСКА», — написала политик в Facebook.

Со спортивной точки зрения трансфер Шенгелии в ЦСКА стал большим событием для баскетбольной Европы. Один из лучших форвардов континента подписал с красно-синими контракт на три года, который также предусматривает возможность перехода в любой клуб НБА. Однако теперь ему приходится оправдываться за своё решение продолжить карьеру в России.

«Каждое лето у меня будет возможность перейти в любую американскую команду, если поступит интересное предложение. Я просто хочу играть в баскетбол. Обстоятельства не определяют, кем я являюсь. Я, Торнике Шенгелия, носитель духа Грузии в Испании, Америке, России, где бы то ни было. Решение играть в ЦСКА не изменило моего отношения к моему народу, моей родине, и я надеюсь, что отношение людей ко мне тоже не изменится», — отреагировал Шенгелия на критику в эфире «Рустави 2».

Комментируя свой переход в ЦСКА, Шенгелия заявил, что готов помогать новому клубу добиваться побед в различных турнирах. Он также отметил, что выбрал эту команду из-за высокого уровня её игроков и тренеров.

«Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьёмся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ», — сказал Шенгелия.

Остался доволен совершённой сделкой и главный тренер армейцев Димитрис Итудис. Он эмоционально отреагировал на появление капитана сборной Грузии в своей команде.

«Поздравляю Токо, потому что он выказал ОГРОМНОЕ — заглавными буквами — желание играть за ЦСКА. Мы следили за ним на протяжении многих лет и в конце концов совершили этот трансфер. Надеюсь, что Токо вместе с остальными игроками поможет нам остаться в числе сильнейших команд европейского баскетбола. Он универсальный игрок с большим желанием бороться, и сейчас он находится в возрасте расцвета. Потому официально говорю Токо «добро пожаловать» и желаю, чтобы его настрой и мастерство оправдали наши ожидания», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

28-летнего баскетболиста можно назвать одним из лучших форвардов, играющих за пределами Северной Америки. В минувшем сезоне Евролиги Шенгелия занял шестое место по индексу эффективности, набирая в среднем за игру 15,9 очка и совершая 5,6 подбора. Он неоднократно входил в списки статистических лидеров различных турниров и попадал в символические сборные.

Однако на клубном уровне Шенгелия пока не одерживал больших побед. Свою карьеру он начинал в испанской «Валенсии» и бельгийском «Шарлеруа», после чего два года пытался закрепиться в клубах НБА «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз», но в итоге вернулся в Европу. С 2014 года грузинский баскетболист непрерывно играл за «Басконию», которую пока нельзя отнести к европейским грандам. Лишь непосредственно перед уходом из баскского клуба Шенгелия смог привести его к первой за десять лет победе в чемпионате Испании.

Шенгелия заслужил право перейти в команду, которой по силам бороться за победу в Евролиге. Однако, по словам самого баскетболиста, проявлявшие определённый интерес к нему «Реал» и «Милан» в итоге не стали оформлять сделку. Форварда перехватил ЦСКА, считающийся самой стабильной европейской командой и наиболее часто выходивший в «Финал четырёх» самого престижного клубного турнира.

Тем не менее переход Шенгелии вызвал негодование у него на родине, сообщал грузинский портал Ambebi. Болельщики стали обвинять его в отсутствии патриотизма. Некоторые пользователи соцсетей обратили внимание на то, что форвард теперь будет представлять клуб, связанный с российской армией, которая якобы оккупировала территорию Грузии. Другие опасаются, что теперь Шенгелия станет инструментом мифической российской пропаганды, будто бы направленной против его собственной страны.

Стоит отметить, что в настоящее время в России уже выступает немало грузинских спортсменов. В их число входят футболисты Соломон Кверквелия, Гиа Григалава и Хвича Кварацхелия. За баскетбольный ЦСКА в прошлом уже играл Манучар Маркоишвили, однако ему не приходилось сталкиваться с подобной критикой. Негодование по поводу Шенгелии может быть связано с тем, что он является капитаном своей сборной и одним из самых известных грузинских спортсменов на данный момент.

Сам форвард уже отверг обвинения в отсутствии патриотизма в связи со своим переходом в ЦСКА. Он заявил, что не должен оправдываться перед болельщиками, так как не намерен менять своё отношение к родной стране.

«Я знаю, что и тренер, и президент хотят видеть меня в рядах ЦСКА. Он был единственным реальным вариантом. Если я перейду в этот клуб, то, очевидно, отношение к моей стране и людям не изменится ни на секунду. Мне кажется странным начинать объяснять мой патриотизм и любовь к Грузии», — говорил Шенгелия перед тем, как поставить подпись под соглашением с армейцами.