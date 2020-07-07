«Зенит» объявил об уходе чемпиона Европы по баскетболу Понкрашова

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Чемпион Европы по баскетболу 2007 года в составе сборной России Антон Понкрашов покинул петербургский «Зенит».
«Зенит» объявил об уходе чемпиона Европы по баскетболу Понкрашова
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».

34-летний защитник выступал за сине-бело-голубых с сезона-2019/20. 

На его счету 17 матчей Единой лиги ВТБ, в которых он в среднем набирал 5,8 очка, совершал 1,4 подбора и отдавал 2,3 результативных передачи. В Евролиге он провёл 22 игры, набирая в среднем 2,5 очка и делая 1,4 подбора и одну передачу.

Помимо золота Евробаскета на его счету бронзовая медаль Олимпиады 2012 года.

Ранее БК «Химки» объявил о подписании нового контракта с Девином Букером.

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