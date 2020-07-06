В женской НБА зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом

В женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) коронавирус обнаружен у семи спортсменок.

Об этом сообщает ESPN. С 28 июня по 5 июля тестирование прошли 137 игроков. Получившие положительный результат теста будут находиться в режиме самоизоляции вплоть до выздоровления.

11 из 12 команд женской НБА сегодня прибудут во Флориду для начала подготовки к сезону-2020. Приезд «Индианы» откладывается как минимум на пять дней в качестве меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что клубы НБА «Милуоки» и «Сакраменто» закрыли тренировочные базы из-за коронавируса.