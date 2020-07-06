Клубы НБА «Милуоки» и «Сакраменто» закрыли тренировочные базы из-за коронавируса

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» и «Сакраменто Кингз» закрыли свои тренировочные базы по результатам тестирования команд на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает ESPN, достоверно не известно число заболевших, однако оба клуба не намерены открывать базы до самого отъезда в Орландо, где пройдёт доигровка сезона.

Отмечается, что, согласно принятым в лиге протоколам, игрокам, контактировавшим с заболевшими нужно будет провести карантин и два раза подряд получить отрицательный результат теста, прежде чем присоединиться к команде.

Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что лига вернётся 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что третий баскетболист «Майами» заболел коронавирусом перед отправкой в Орландо.