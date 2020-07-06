Клубы НБА «Милуоки» и «Сакраменто» закрыли тренировочные базы из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщает ESPN, достоверно не известно число заболевших, однако оба клуба не намерены открывать базы до самого отъезда в Орландо, где пройдёт доигровка сезона.
Отмечается, что, согласно принятым в лиге протоколам, игрокам, контактировавшим с заболевшими нужно будет провести карантин и два раза подряд получить отрицательный результат теста, прежде чем присоединиться к команде.
Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что лига вернётся 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.
Ранее сообщалось, что третий баскетболист «Майами» заболел коронавирусом перед отправкой в Орландо.