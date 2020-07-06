Клубы НБА «Милуоки» и «Сакраменто» закрыли тренировочные базы из-за коронавируса

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Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» и «Сакраменто Кингз» закрыли свои тренировочные базы по результатам тестирования команд на коронавирусную инфекцию.
Клубы НБА «Милуоки» и «Сакраменто» закрыли тренировочные базы из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает ESPN, достоверно не известно  число заболевших, однако оба клуба не намерены открывать базы до самого отъезда в Орландо, где пройдёт доигровка сезона. 

Отмечается, что, согласно принятым в лиге протоколам, игрокам, контактировавшим с заболевшими нужно будет провести карантин и два раза подряд получить отрицательный результат теста, прежде чем присоединиться к команде.

Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что лига вернётся 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что третий баскетболист «Майами» заболел коронавирусом перед отправкой в Орландо.

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