Источник: третий баскетболист «Майами» заболел коронавирусом перед отправкой в Орландо

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В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» выявлен третий случай заболевания коронавирусом среди игроков.
Источник: третий баскетболист «Майами» заболел коронавирусом перед отправкой в Орландо
  • Reuters

Как сообщает Miami Herald, новый случай был выявлен уже после закрытия клубной базы из-за первых двух заболевших.

Отмечается, что все заболевшие игроки, имена которых не называются, были переведены на карантин и не поедут вместе с командой на одном автобусе в Орландо, где будут проходить игры после возобновления сезона НБА. При этом сообщается, что они смогут присоединиться к команде после полного выздоровления.

Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что лига вернётся 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что игроки НБА, пропустившие тесты на коронавирус, не смогут приехать в Орландо.

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