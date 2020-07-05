Игроки НБА, пропустившие тесты на коронавирус, не смогут приехать в Орландо
- Reuters
Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём Twitter.
Он отметил, что пропустившие обязательное тестирование игроки смогут отправиться в Орландо только после трёх подряд отрицательных тестов на коронавирус.
Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что лига вернётся 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Клипперс» Шэмет заболел коронавирусом.