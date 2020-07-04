Баскетболист «Клипперс» Шэмет заболел коронавирусом

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Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лэндри Шэмет сдал положительный тест на коронавирус.
Баскетболист «Клипперс» Шэмет заболел коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает на своей странице в Twitter обозреватель Шамс Чарания. Ожидается, что Шэмет не поедет вместе с командой в Орландо 8 июня для участия в рестарте сезона НБА.

23-летний Шэмет в этом сезоне набирал по 9,7 очка в среднем за матч, начав в старте 27 матчей из 47 до приостановки сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

Ранее легенда НБА Баркли выразил мнение, что лиге не удастся доиграть сезон из-за коронавируса во Флориде.

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