Баскетболист «Клипперс» Шэмет заболел коронавирусом

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лэндри Шэмет сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter обозреватель Шамс Чарания. Ожидается, что Шэмет не поедет вместе с командой в Орландо 8 июня для участия в рестарте сезона НБА.

23-летний Шэмет в этом сезоне набирал по 9,7 очка в среднем за матч, начав в старте 27 матчей из 47 до приостановки сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

Ранее легенда НБА Баркли выразил мнение, что лиге не удастся доиграть сезон из-за коронавируса во Флориде.