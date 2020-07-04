Легенда НБА считает, что лиге не удастся доиграть сезон из-за коронавируса во Флориде

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли считает, что лиге не удастся доиграть сезон-2019/20 из-за вспышки коронавируса в Орландо.

«Не думаю, что у нас есть хоть какие-то шансы закончить эту историю. Очень жаль, поскольку многие люди потеряют работу. Флорида — худшее место в мире прямо сейчас с точки зрения коронавируса, и мы собираем там 22 команды. Я просто не понимаю, как мы проведём там три месяца без вспышки заболеваемости. Лично мне кажется, это невозможно», — цитирует Баркли Fadeaway World.

Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что лига вернётся 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида.

Ранее девять игроков НБА сдали положительные тесты на коронавирус.