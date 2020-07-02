Девять игроков НБА сдали положительные тесты на коронавирус

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Тесты на коронавирус ещё девяти игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) дали положительный результат.
Девять игроков НБА сдали положительные тесты на коронавирус
  • Reuters

Об этом сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски. С 24 по 29 июня было протестировано 344 игрока. Кроме того, положительный результат показали тесты на коронавирус 10 человек из персонала клубов.

В НБА заявляли, что ожидают несколько случаев заражения коронавирусом у игроков. Это не станет причиной срыва возобновления сезона-2019/2020, начало которого запланированного на 30 июля и пройдёт в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида. В рестарте сезона примет участие 22 команды. 

Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» пополнил состав чемпионом НБА.

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