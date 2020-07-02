«Лос-Анджелес Лейкерс» пополнил состав чемпионом НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смитом.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения не уточняются, однако, по информации инсайдера ESPN Эдриена Войнаровски, соглашение с 34-летним баскетболистом, выигравшим с ноября 2018 года, рассчитано до конца сезона-2019/20.

Смит был выбран «Нью-Орлеан Хорнетс» на драфте НБА 2004 года под общим 18-м номером. В 2016 году в составе «Кливленда» он стал чемпионом НБА. В 2019 году он был отчислен из «Кавальерс».

Сезон НБА,прерванный пандемией коронавируса, будет возобновлён в конце июля в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее «Лос-Анджелес Клипперс» объявил о переходе в команду центрового Джоакима Ноа.