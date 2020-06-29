Клуб НБА «Клипперс» объявил о подписании Ноа
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, 35-летний Ноа присоединится к команде на правах свободного агента.
Подробности соглашения не уточняются. По данным СМИ, контракт рассчитан до конца сезона-2019/20, а также включает в себя негарантированное соглашение на сезон-2020/21.
Ноа был выбран «Чикаго Буллз» на драфте НБА 2007 года под общим девятым номером. Он дважды принимал участие в Матчах звёзд НБА, а также признавался лучшим оборонительным игроком регулярного чемпионата в сезоне-2013/14. Ноа не играл в нынешнем сезоне, прерванном на фоне пандемии коронавируса, из-за серьёзной травмы плеча.
Ранее был объявлен план по возобновлению сезона НБА.