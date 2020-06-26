Объявлен план по возобновлению сезона НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги утвердили план возобновления сезона-2019/20.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации. В доигровке сезона примут участие 22 лучшие команды НБА: 13 — из Западной конференции и девять — из Восточной. Клубы сыграют по восемь матчей регулярного чемпионата, чтобы определить участников плей-офф.

Если потребуется, между восьмой и девятой командами конференции будет проведён мини-турнир за последнюю путёвку в раунд на выбывание. Плей-офф пройдёт в обычном формате. Сезон должен быть закончен до 13 октября.

Розыгрыш сезона-2019/20 в НБА был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в НБА зафиксировано 16 случаев заболевания коронавирусом.