Источник: в НБА зафиксировано 16 случаев заболевания коронавирусом

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В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) получили результаты первого пула тестирования игроков на коронавирус.
Источник: в НБА зафиксировано 16 случаев заболевания коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, все заболевшие игроки обязаны будут уйти на самоизоляцию, они вернутся к тренировочному процессу только после разрешения медицинского персонала. Имена инфицированных баскетболистов не называются.

Накануне была подтверждена информация, что коронавирусом заболели Малкольм Брогдон («Индиана Пэйсерс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Джабари Паркер, Алексей Лень и Бадди Хилд (все — «Сакраменто Кингз»).

Сезон НБА должен возобновиться 31 июля. Ожидается, что все матчи пройдут в «Диснейленде» в Орландо (штат Флорида, США).

Ранее cтали известны подробности возобновления сезона НБА.

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