Стали известны подробности возобновления сезона НБА

22 клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соберутся в Орландо для продолжения сезона в период с 7 по 9 июля.

Об этом сообщает Bleacher Report. По плану, оставшиеся матчи чемпионата пройдут в спорткомплексе Disney. Возобновление турнира ожидается 30 июля.

Для участия в заключительной части сезона каждый клуб будет вынужден подписать медицинский протокол на 180 листах. Баскетболистам будет запрещено ходить в номера других игроков и обмениваться майками. Принимать душ, скорее всего, они будут в отеле. Тестировать на коронавирус спортсменов собираются каждый вечер.

Ранее сообщалось, что победитель конкурса данков НБА заболел коронавирусом.