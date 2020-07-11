Грузинский баскетболист Шенгелия обратился к людям, раскритиковавшим его за переход в ЦСКА

Тяжёлый форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия обратился к соотечественникам в Грузии, которые раскритиковали его переход из испанской «Басконии» в российский клуб.

«В первую очередь я хочу поблагодарить всех людей, которые поддержали меня. Я очень надеюсь, что смогу отблагодарить вас лично! Прежде всего я хотел бы подчеркнуть тот факт, что я не делаю это заявление, чтобы оправдать себя перед кем-либо. Трудно что-то объяснить человеку, когда он не хочет ничего слышать и даже не думает изменить своё фиксированное мнение», — написал Шенгелия в Facebook.

Он подчеркнул, что не сможет объяснить людям ни своих чувств к Грузии, ни своих чувств от побед в турнирах, ни от новых вызовов в карьере. Кроме того, он отметил, что не сможет объяснить, что перешёл в одну из лучших команд Европы, чтобы иметь больше возможностей побеждать, а значит, и иметь больше возможностей для прославления национального флага своей страны.

«Повторяю. Я, Торнике Шенгелия, был, есть и буду носителем грузинской души повсюду. Никакие комментарии или заявления, сделанные кем-либо, не могут изменить это! Я переживу это испытание самым спокойным образом, потому что Бог стоит на моей стороне. Я отвечаю только перед ним, а он действительно знает, кто я», — добавил Шенгелия.

Шенгелия был выбран под общим 54-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2012 года клубом «Филадельфия Сиксерс» и отыграл в лиге 45 матчей, в среднем проводя на площадке 5,5 минуты. В Европе он играл за испанскую «Валенсию», с которой выиграл Еврокубок, за бельгийские «Шарлеруа» и «Вервье-Пепинстер», а также за испанскую «Басконию», в составе которой стал чемпионом страны минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что грузинская кикбоксерша Элен Лоладзе поддержала раскритикованного президентом баскетболиста Торнике Шенгелию.