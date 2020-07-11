Грузинская кикбоксерша поддержала раскритикованного президентом баскетболиста

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Грузинская кикбоксерша Элен Лоладзе высказалась о ситуации с баскетболистом Торнике Шенгелией, которого подвергла критике президент страны Саломе Зурабишвили из-за его перехода в московский ЦСКА.
Грузинская кикбоксерша поддержала раскритикованного президентом баскетболиста
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Спортсменка отметила, что хочет рассказать о доброте, которую он проявил к ней и её тренеру. По словам Лоладзе, когда ей не хватало денег для выступления на чемпионате мира, Шенгелия поддержал кикбоксершу и её тренера финансово. Единственной просьбой баскетболиста было сохранение истории в секрете. По мнению Лоладзе, этот случай доказывает, что Шенгелия — настоящий патриот. Свой пост Лоладзе опубликовала в Facebook.

Ранее сообщалось, что Шенгелия заявил, что не намерен оправдываться за свой переход в ЦСКА.

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