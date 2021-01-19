В Министерстве обороны объяснили причину сноса УСК ЦСКА

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Министерство обороны России выступило с пояснением причин демонтажа УСК ЦСКА, на площадке которого проводит домашние матчи Единой лиги ВТБ одноимённый баскетбольный клуб.
В Министерстве обороны объяснили причину сноса УСК ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«В целях улучшения развития спортивной инфраструктуры в Москве Минобороны России совместно с правительством Москвы спланировано строительство новых объектов спорта, а также реконструкции существующих зданий. В данный момент домашняя арена клуба имеет большую степень изношенности, не соответствуя современным нормам и требованиям. На месте существующего здания запланировано строительство нового универсального спортивного комплекса. На период строительства будет осуществлён перевод порядка 600 воспитанников спортивной школы по баскетболу, волейболу и мини-футболу из УСК им. А.Я. Гомельского в легкоатлетическо-футбольный комплекс и спортивный центр им. Адмирала Горшкова», — говорится в сообщении Минобороны, которое приводит «Спорт-Экспресс».

Новый спорткомплекс планируется сдать в эксплуатацию к 2022 году.

Ранее Ватутин перечислил положительные моменты в поражении ЦСКА от «Барселоны».

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