Ватутин перечислил положительные моменты в поражении ЦСКА от «Барселоны»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подвёл итоги домашнего матча с «Барселоной» в баскетбольной Евролиге.

Хозяева паркета уступили со счётом 75:88, однако остались во главе турнирной таблицы.

«Сегодня «Барса» объективно была сильнее. Конечно, шансы у нас были, но, как только мы поднимали голову, «Барселона» наказывала. Трудно выиграть, когда ты забиваешь четыре трёхочковых, а соперник — 12», — приводит слова Ватутина ТАСС.

По словам функционера, ЦСКА не хватило созидателей: команда зачастую действовала слишком прямолинейно.

«Команда боролась и не опускала рук. На фоне такого классного соперника мы увидели, в чём слабее. Думаю, что поражение позволит всем тем, кто уже видел ЦСКА в финале Евролиги, немного остудить голову и быть терпеливее», — констатировал Ватутин.

Ранее сообщалось, что «Зенит» с двузначным счётом победил «Жальгирис» в матче Евролиги.