Экс-тренер ЦСКА Мессина назначен тренером и президентом «Милана»

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Итальянский баскетбольный тренер Этторе Мессина возглавил «Милан», став не только главным тренером, но и президентом по баскетбольным операциям клуба.
Экс-тренер ЦСКА Мессина назначен тренером и президентом «Милана»
  • Reuters

Официальный сайт «Милана» объявил о назначении Этторе Мессины на пост главного тренера клуба. Помимо работы с командой, 59-летний специалист стал также президентом по баскетбольным операциям.

Мессина с 2006 по 2009 год, а также с 2012 по 2014 год возглавлял московский ЦСКА, с которым дважды побеждал в Евролиге. В последнее время итальянец трудился ассистентом в тренерском штабе клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрз».

Ранее сообщалось, что ЦСКА второй раз за четыре года выиграл баскетбольную Евролигу.

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