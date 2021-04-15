ПБК ЦСКА и ещё ряд клубов потребовали отставки президента Евролиги

Семь клубов баскетбольной Евролиги выступили с требованием об отставке президента организации Жорди Бертомеу.

В заявлении клубов — обладателей лицензии А «Жальгириса», «Анадолу Эфеса», «Милана», «Маккаби» «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса», а также московского ЦСКА, которое передаёт SDNA, говорится об их нежелании, чтобы Бартомеу имел право на автоматическое продление своих полномочий каждый год до 10 мая.

«Дорогой Жорди. Этим письмом мы хотели бы сообщить Вам, что мы не даём нашего согласия на автоматическое продление Ваших полномочий в течение каждого года», — говорится в заявлении.

Таким образом, для того чтобы сохранить свой пост, испанский функционер должен переубедить две команды из семи, которые потребовали его отставки.

62-летний Бартомеу возглавляет Евролигу с 2000 года.

Ранее стали известны соперники ЦСКА и «Зенита» в плей-офф баскетбольной Евролиги.