Ватутин высказался о будущем Итудиса в ПБК ЦСКА

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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Димитриса Итудиса в клубе.
Ватутин высказался о будущем Итудиса в ПБК ЦСКА
  • РИА Новости

«Его контракт истекает в конце сезона. Когда мы решим его будущее, клуб объявит об этом. Нам повезло с ним работать. Это успешное сотрудничество», — приводит слова Ватутина Talk Basket.

50-летний Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом и ещё дважды — бронзовым призёром Евролиги, а также пятикратным чемпионом Единой Лиги ВТБ.

Ранее появилась информация о вспышке коронавирусной инфекции в «Фенербахче» накануне четвертьфинальной серии с ЦСКА в Евролиге.

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