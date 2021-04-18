УГМК в шестой раз выиграл женскую баскетбольную Евролигу

Екатеринбургский УГМК одержал победу над испанской «Авенидой» в финале женской баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 78:68.

В составе российской команды самой результативной стала Эмма Миссеман, которая набрала 19 очков. А её партнёр по команде Кортни Вандерслут оформила дабл-дабл из 12 очков и 12 передач. У «Авениды» 29 баллов в свой актив записала Тиффани Хейз.

Для УГМК эта победа в Евролиге стала шестой в истории. До этого коллектив из Екатеринбурга побеждал в 2003, 2013, 2016, 2018 и 2019 годах.

Ранее сообщалось, что УГМК обыграл «Фенербахче» и вышел в финал женской Евролиги.