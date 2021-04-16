УГМК обыграл «Фенербахче» и вышел в финал женской Евролиги

Короткая ссылка
Екатеринбургский УГМК одержал победу над турецким «Фенербахче» в матче 1/2 финала женской баскетбольной Евролиги.
УГМК обыграл «Фенербахче» и вышел в финал женской Евролиги
  • ©fiba.basketball

Встреча, прошедшая в Стамбуле в рамках «Финала четырёх», завершилась со счётом 88:84 в пользу турецкой команды.

Самым результативным игроком УГМК стала Элли Куигли, набравшая 27 очков.

За «Фенербахче» 26 очков набрала украинка Алина Ягупова.

В финале, который состоится 18 апреля, УГМК, являющийся действующим чемпионом Евролиги, сыграет с победителем матча между испанской «Авенидой» и венгерским «Шопроном».

Ранее появилась информация о вспышке коронавирусной инфекции в «Фенербахче» накануне четвертьфинальной серии с ЦСКА в Евролиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить