УГМК обыграл «Фенербахче» и вышел в финал женской Евролиги

Екатеринбургский УГМК одержал победу над турецким «Фенербахче» в матче 1/2 финала женской баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Стамбуле в рамках «Финала четырёх», завершилась со счётом 88:84 в пользу турецкой команды.

Самым результативным игроком УГМК стала Элли Куигли, набравшая 27 очков.

За «Фенербахче» 26 очков набрала украинка Алина Ягупова.

В финале, который состоится 18 апреля, УГМК, являющийся действующим чемпионом Евролиги, сыграет с победителем матча между испанской «Авенидой» и венгерским «Шопроном».

Ранее появилась информация о вспышке коронавирусной инфекции в «Фенербахче» накануне четвертьфинальной серии с ЦСКА в Евролиге.