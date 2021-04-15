УНИКС обыграл «Виртус» и вышел в финал баскетбольного Еврокубка

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Казанский УНИКС одержал победу над итальянским «Виртусом» в третьем матче серии 1/2 финала баскетбольного Еврокубка.
УНИКС обыграл «Виртус» и вышел в финал баскетбольного Еврокубка

Встреча, прошедшая в Болонье, завершилась со счётом 107:100 в пользу гостей.

Самым результативным игроком УНИКСа стал Джамар Смит, набравший 24 очка. Ещё 22 очка команде принёс Окаро Уайт. Джон Браун записал в свой актив 20 очков.

За «Виртус» 25 очков набрал Милош Теодосич. Марко Белинелли принёс команде ещё 24 очка.

Таким образом, счёт в серии до двух побед стал 2:1 в пользу УНИКСа, и казанский клуб вышел в финал турнира где сыграет с «Монако», а также завоевал право выступления в Евролиге на следующий сезон.

Матчи финальной серии до двух побед между УНИКСом и «Монако» пройдут 27, 30 апреля и, если потребуется, 5 мая.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Панатинаикос» в матче баскетбольной Евролиги.

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