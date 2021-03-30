Президент ЦСКА считает невозможным уладить конфликт Итудиса и баскетболиста Джеймса

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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение главного тренера команды Димитриса Итудиса отстранить от матчей американского защитника Майка Джеймса.
Президент ЦСКА считает невозможным уладить конфликт Итудиса и баскетболиста Джеймса
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«К сожалению, потенциал совместной работы с Майком Джеймсом сейчас не просматривается. Первый его сезон в ЦСКА не принёс нам никаких трудностей, потому был подписан трёхлетний контракт. В нынешнем сезоне клуб делал всё возможное, чтобы сотрудничество было успешным и принесло результат. Возникшие проблемы нельзя было решить одним махом, потому мы действовали в «ручном» режиме, однако стабильности в коллективе достигнуть не удалось. Итудис — опытный и знающий тренер, имеющий свой взгляд на то, как строить команду, и он отвечает за результат. По мнению тренерского штаба, решение об отстранении Джеймса полностью соответствует интересам команды. При этом не стоит демонизировать Майка. Он великолепный баскетболист, не раз в одиночку выигрывавший матчи, поражавший зрителей эффектными действиями. Но так вышло, что ситуация превратилась в один неразрешимый конфликт. К сожалению, уладить его не представляется возможным. Это очень печально, но лучше это признать, а не жить надеждой на чудо», — цитирует Ватутина Metratings

Майк Джеймс является самым результативным игроком Евролиги, набирающим в среднем за матч 19,3 очка. 

Американец был отстранён от матчей команды из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

Ранее Итудис высказался об отстранении Джеймса.

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