Итудис об отстранении Джеймса: никто не может стоять выше команды
- РИА Новости
«У ЦСКА стабильное руководство, стабильный президент, стабильный спонсор, стабильные идеи. Мы здесь, чтобы защищать то, что определяют команда, история и спонсор. Каждого судят по его позиции. Вместе мы определяем, что означает команда и что означает каждая цель. В исключениях нет необходимости», — приводит слова Итудиса Gazzetta.
Тренер намекнул, что за отстранение Джеймса высказались и другие игроки ЦСКА. Он отметил, что такое может произойти в любой команде.
«Коллектив определяет и отвергает тех, кто в него не вписывается. Это происходит в любом аспекте командного вида спорта. Самые приятные воспоминания — это те дни, когда мы добились чего-то неординарного, когда мы помогали друг другу. Это то, что мы представляем как организация ЦСКА. Побеждают не только обстоятельства, но и талант. Никто не может стоять выше команды», — добавил Итудис.
Ранее Джеймс прокомментировал своё отстранение.