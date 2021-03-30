Итудис об отстранении Джеймса: никто не может стоять выше команды

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал отстранение защитника Майка Джеймса от матчей.

«У ЦСКА стабильное руководство, стабильный президент, стабильный спонсор, стабильные идеи. Мы здесь, чтобы защищать то, что определяют команда, история и спонсор. Каждого судят по его позиции. Вместе мы определяем, что означает команда и что означает каждая цель. В исключениях нет необходимости», — приводит слова Итудиса Gazzetta.

Тренер намекнул, что за отстранение Джеймса высказались и другие игроки ЦСКА. Он отметил, что такое может произойти в любой команде.

«Коллектив определяет и отвергает тех, кто в него не вписывается. Это происходит в любом аспекте командного вида спорта. Самые приятные воспоминания — это те дни, когда мы добились чего-то неординарного, когда мы помогали друг другу. Это то, что мы представляем как организация ЦСКА. Побеждают не только обстоятельства, но и талант. Никто не может стоять выше команды», — добавил Итудис.

Ранее Джеймс прокомментировал своё отстранение.