28 сейвов Грубеца и две передачи Толчинского: как «Авангард» победил ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

«Авангард» в гостях одержал крупную победу над ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина. В первом периоде подопечные Боба Хартли нанесли в три раза меньше бросков по воротам соперника, но смогли выйти вперёд и впоследствии ещё трижды поразили ворота хозяев. Одним из главных героев встречи стал голкипер Шимон Грубец, совершивший 28 сейвов, а самым результативным игроком — Сергей Толчинский. Форвард отметился двумя результативными передачами и возглавил гонку бомбардиров плей-офф КХЛ.

Обладатель Кубка Гагарина 2021 года определяется в дуэли ЦСКА и «Авангарда». Армейцы изначально считались одними из основных претендентов на завоевание главного трофея КХЛ, а «ястребы» стали всерьёз рассматриваться экспертами в качестве фаворитов по ходу плей-офф. Подопечные Боба Хартли демонстрировали яркий и скоростной хоккей, а серьёзные проблемы испытали разве что в противостоянии с «Ак Барсом», который занял первое место на Востоке по итогам регулярки и на пути к финалу конференции не потерпел ни одного поражения.

В свою очередь, действующие чемпионы уже во втором раунде провели семиматчевую серию с «Локомотивом», а затем потратили много сил в дерби со СКА. Да, решить всё удалось в шести встречах, но те получились крайне напряжёнными.

Безусловно, всё это не возводило «Авангард» в статус фаворита, но как минимум давало надежду, что ремейк финала сезона-2018/19 получится более конкурентным. Два года назад ЦСКА легко разобрался с оппонентом и не позволил тому одержать ни одной победы. Тогда омичи оказали достойное сопротивление лишь в четвёртом матче, в трёх оставшихся уступив с общей разницей шайб 2:10.

На этот раз многие отмечали, что положение сил заметно изменилось. Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров хоть и по-прежнему отдавал предпочтение ЦСКА, но отмечал, что «Авангард» стал гораздо сильнее за последние два года. С ним соглашался и бывший наставник сборной России Владимир Плющев, а заслуженный тренер страны Юрий Новиков, наоборот, делал ставку на подопечных Хартли. При этом его абсолютно не смущал тот факт, что под началом канадского наставника «ястребы» выиграли у армейцев лишь одну из десяти встреч.

Тот же Плющев предполагал, что напряжённая серия с «Ак Барсом» непременно скажется на физическом состоянии «Авангарда». По его словам, победа в Восточной конференции отняла у него много сил и эмоций, вследствие чего канадскому тренеру может потребоваться отойти от своей яркой атакующей модели игры и уделить больше внимания обороне. И по первому периоду стало ясно, что Плющев не ошибся в прогнозах. ЦСКА действовал первым номером, а преимущество по числу бросков было колоссальным — 17:5. Причём особенно усердствовало не столько звёздное трио Максим Шалунов —Константин Окулов — Максим Мамин, сколько хоккеисты других звеньев. Максим Соркин пять раз беспокоил Шимона Грубеца, а Брендан Лайпсик — трижды, но вратарь действовал выше всяких похвал. Причём работы у чеха могло быть значительно больше, если бы не самоотверженность его партнёров. Те заблокировали сразу десять попыток хозяев.

Наверняка во втором периоде ЦСКА продолжал бы штурмовать ворота «Авангарда» с аналогичной интенсивностью, если бы в концовке первого не получил удар под дых в виде гола Егора Чинахова. Одна из немногочисленных позиционных атак гостей завершилась мощнейшим броском от синей линии, к которому Ларс Юханссон оказался не готов.

Сложилось впечатление, что пропущенный гол серьёзно ударил по психологии хозяев. Да, они продолжали владеть территориальным преимуществом, но уже не так часто заставляли вступать в игру Грубеца. За 20 минут они отметились шестью бросками, лишь пять из которых дошли до створа. Этим всецело воспользовался «Авангард». Хоккеисты ЦСКА вновь слишком сильно прижались к собственным воротам во время позиционной атаки и оставили неприкрытыми игроков на синей линии. Сергей Толчинский нашёл пасом оставшегося без опеки Кирилла Готовца, а тот последовал примеру Чинахова и застал врасплох Юханссона.

Очередной гол вполне мог окончательно деморализовать действующих чемпионов КХЛ. Чтобы взбодриться, им был необходим яркий эпизод — и он произошёл за две минуты до сирены. Первое звено ЦСКА наконец вышло на авансцену и чуть было не сократило отставание в счёте. Шалунов здорово поборолся за воротами и выкатил пас Мамину, но тот не сумел быстро сориентироваться, а шайба после броска с неудобной руки угодила в штангу. Однако то, что не получилось у Максима, удалось Андрею Локтионову в третьем периоде. Экс-нападающий «Лос-Анджелеса» воспользовался грубейшей ошибкой Вилле Покки и едва уловимым движением оставил не у дел Грубеца.

На протяжении следующих десяти минут шла равная борьба. Сначала Иван Телегин мог восстановить паритет, но угодил в шлем Грубецу, а затем уже Сергей Толчинский мог увеличить отрыв. Шайба даже оказалась в сетке, но гол не был засчитан — за секунду до этого ворота оказались сдвинуты. При этом гости хоть и уступали в счёте, но оказывали большее давление на соперника. Однако постепенно начало складываться впечатление, что армейцы либо не идеально готовы физически, либо растеряли форму за шестидневный перерыв.

Ключевой эпизод матча произошёл на 52-й минуте. Игра в большинстве является одним из козырей «Авангарда». Вплоть до финальной серии подопечные Хартли 13 раз огорчали соперника в неравных составах — чаще это удавалось лишь «Металлургу» (15). Хоккеисты ЦСКА явно были осведомлены о сильных качествах конкурентов, поэтому вплоть до середины третьего периода не заработали ни одного удаления. В итоге шансы на успех перечеркнуло нарушение численного состава. Спустя 12 секунд после вбрасывания всё тот же Толчинский и Корбан Найт вывели на бросок Рида Буше и до предела снизили шансы хозяев на камбэк.

Нельзя сказать, что ЦСКА не пытался отыграться. Никитин бросил вперёд все силы, а за три минуты до сирены и вовсе снял вратаря. Однако появление на льду шестого полевого игрока не пошло на пользу действующим чемпионам. Несогласованные действия в чужой зоне привели к потере шайбы и позволили «Авангарду» оформить разгром. Автором четвёртой шайбы стал Илья Каблуков, набравший первый балл за результативность в плей-офф.

«Авангард» прервал неудачную серию из трёх подряд поражений в противостоянии с ЦСКА и повёл в финале Кубка Гагарина. Звёздами матча были признаны Готовец, Грубец и Чинахов, однако со статистической точки зрения наиболее впечатляюще выступил именно Толчинский. С двумя передачами он стал самым результативным игроком встречи и вышел на первое место в гонке бомбардиров КХЛ (5 + 13), обойдя по этому показателю Окулова (5 + 11).