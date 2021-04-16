Три овертайма против СКА и феноменальная серия с «Ак Барсом»: как ЦСКА и «Авангард» вышли в финал Кубка Гагарина — 2021

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) определились финалисты розыгрыша Кубка Гагарина. За трофей второй раз поборются московский ЦСКА и омский «Авангард», однако путь обеих команд получился непростым. Подопечные Игоря Никитина лишь в семи встречах обыграли «Локомотив» в полуфинале Западной конференции, а в следующей стадии провели три овертайма в матче со СКА. В свою очередь, коллектив Боба Хартли не без труда справился с магнитогорским «Металлургом» во втором раунде, а в финале Восточной конференции в напряжённой борьбе взял верх над вице-чемпионом регулярного первенства — «Ак Барсом».

Нынешний розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги во многом стал запоминающимся. Впервые с 2015 года фавориты не потерпели ни одного поражения вплоть до финала конференций, в целом не испытав серьёзных проблем в противостояниях с конкурентами. В первом раунде всего одна серия продлилась более пяти матчей, чего ранее не случалось в истории чемпионата, а «Ак Барс», «Локомотив» и ЦСКА и вовсе всухую переиграли своих оппонентов. При этом действующие обладатели Кубка Гагарина не позволили «Спартаку» поразить свои ворота в равных составах, что лишний раз указывает на колоссальную разницу в классе.

Также огромное влияние на выступление команд оказал и потолок зарплат, заметно ограничивший их возможности по привлечению звёздных хоккеистов. В результате тренеры были вынуждены больше доверять молодым, вследствие чего в нынешнем первенстве шанс проявить себя получило рекордное число игроков в возрасте до 20 лет — 124 спортсмена. Предыдущее достижение было установлено 11 лет назад — 90 человек.

Правда, этот фактор если и сыграл определённую роль, то не оказал влияния на формирование пары финалистов розыгрыша Кубка Гагарина. На Западе своё превосходство над оппонентами в очередной раз продемонстрировал действующий обладатель трофея — ЦСКА, а на Востоке сильнее других вновь оказался «Авангард». Таким образом, болельщики получили ремейк заключительной серии сезона-2018/19 — последнего на данный момент. В прошлом году плей-офф так и не был доигран из-за коронавируса.

Армейское дерби со СКА и семь матчей с «Локомотивом»

После доминирования над «Спартаком» (4:0 в серии, 12:2 по заброшенным шайбам) ЦСКА столкнулся с мощным сопротивлением «Локомотива». Противостояние изначально обещало стать напряжённым, а в итоге затянулось на целых семь матчей. Ранее с армейцами ни разу не случалось подобного в рамках второго раунда плей-офф в КХЛ. Во многом причиной тому стал голкипер Эдди Паскуале, оформивший два шат-аута, а в одной из игр отразивший 27 бросков по воротам. Хватало этой дуэли и эмоций. Так, руководству лиги дважды пришлось делать публичные заявления относительно незасчитанных голов в ворота обоих противников, а также выносить дисциплинарное наказание Марио Кемпе. В ходе третьей встрече тот жёстко впечатал в борт Никиту Черепанова и был оштрафован.

Железнодорожники «под ноль» взяли первый матч в гостях, а затем дважды отыгрывались по ходу серии, чем здорово огорчили главного тренера армейцев Игоря Никитина. Так, после поражения в шестой встрече тот покинул пресс-конференцию спустя 25 секунд после начала, ограничившись короткой репликой: «Нечего комментировать». Тогда исход решился на пятой минуте овертайма, а автором победной шайбы стал третий лучший бомбардир «Локомотива» Владимир Ткачёв. Этот гол позволил подопечным Андрея Скабелки впервые с 2014 года гарантировать себе выступление в седьмой игре серии.

Однако в ключевой момент сказался уровень исполнителей ЦСКА, установивших окончательный счёт ещё в первом периоде. Сначала Мэт Робинсон филигранным по точности броском реализовал большинство, а звёздная тройка в составе Константина Окулова, Максима Шалунова и Максима Мамина упрочила преимущество. Забегая вперёд, в итоге эти трое стали одними из главных бомбардиров первых трёх стадий плей-офф, на троих набрав 42 очка (16 + 15 + 11).

В финале Западной конференции долгое время не было борьбы, и это несмотря на громкую вывеску. ЦСКА, не почувствовав сопротивления, выиграл первые три игры с общем счётом 10:2, причём распечатать собственные ворота позволил лишь в третьей. Сухая серия Ларса Юханссона прервалась на отметке 181 минута 18 секунд — 10-й результат в истории Кубка Гагарина.

Однако в четвёртой встрече подопечным Никитина не помогли ни сейвы Юханссона, ни впечатляющая продуктивность Шалунова, отличившегося в пятом матче плей-офф подряд. Коллектив Валерия Брагина превзошёл соперника по выигранным вбрасываниям и броскам, три из которых оказались точными. Однако самой запоминающейся стала пятая игра, продлившаяся без малого 120 минут. Главным героем её признан Василий Подколзин, сначала отличившийся в основное время, а затем решивший исход противостояния в третьем овертайме.

Этот гол стал последним для СКА в Кубке Гагарина, а юный форвард остался его лучшим бомбардиром (6 + 5). В шестой игре петербуржцы самоотверженно шли вперёд и даже обошли оппонентов по числу бросков, но пробить Юханссона так и не смогли. Шведский голкипер вновь продемонстрировал своё мастерство в воротах, а два Максима — Шалунов и Соркин — отличились по разу и помогли ЦСКА третий год подряд выйти в финал.

Обвинения «Автомобилиста» и триллер с «Ак Барсом»

Путь «Авангарда» в финал Кубка Гагарина был сопряжён с различного рода скандалами. В первом раунде подопечные Боба Хартли позволили «Автомобилисту» выиграть всего однажды, но доминирующее выступление «ястребов» всё же имело не самый позитивный фон. Екатеринбуржцы неоднократно обвиняли судей в излишней симпатии к звёздным конкурентам, а после четвёртого матча даже опубликовали открытое письмо. В нём они жёстко раскритиковали арбитров Максима Сидоренко и Юрия Оскирко. Впоследствии клуб был оштрафован, но подобные действия всё же возымели определённый эффект. В пятой игре Илья Ковальчук был удалён за неоднозначный фол на Александре Щемерове, но это не спасло коллектив Билла Питерса от вылета.

Конфронтация с соперниками продолжилась и по ходу полуфинала Восточной конференции, в котором «Авангарду» противостоял магнитогорский «Металлург». Правда, на этот раз зачинщиком выступил уже сам Хартли, упрекнувший форварда «магнитки» Андрея Чибисова в симуляции и предложивший тому отправиться в Голливуд. На слова канадского наставника ответил спортивный директор магнитогорцев Сергей Гомоляко, посоветовавший тому обратить внимание на собственных игроков.

На льду же разворачивалась по-настоящему напряжённая дуэль. Поначалу всё складывалось совсем не в пользу «Авангарда». Омичи проиграли дважды, причём поражения оказались крайне чувствительными. В первом матче они были биты на своём льду со счётом 2:5, а в четвёртом ничего не смогли противопоставить в гостях — 1:7. Причём фиаско в дебюте серии получилось особенно обескураживающим. Вплоть до третьего периода оппоненты отличились по два раза, но в решающем отрезке «Металлург» забросил три шайбы за 165 секунд. В дополнение к этому «ястребы» лишились защитника Максима Чудинова, выбывшего до конца плей-офф из-за травмы.

Но в ключевой момент нашлись игроки, способные помочь омской команде пройти второй раунд Кубка Гагарина. Одним из них стал голкипер Шимон Грубец, не выступавший из-за травмы более месяца. В первой же игре после возвращения чешский страж ворот совершил 38 сейвов и помог партнёрам взять верх в овертайме, а до конца серии оформил два шат-аута. В ставшей решающей, шестой встрече он вновь действовал выше всяких похвал и отразил 42 броска.

Вторым полноправным творцом успехов «Авангарда» можно смело назвать Рида Буше. Если Сергей Толчинский ровно половину от своих 16 (5 + 11) очков набрал в первом раунде плей-офф, то американец без остановки штамповал их на протяжении всех трёх стадий Кубка Гагарина. Экс-форвард «Нью-Джерси» пропустил часть серии с екатеринбуржцами, зато после возвращения в строй отмечался баллами в десяти матчах подряд. С учётом регулярки его результативная серия составила 17 встреч, что позволило ему повторить рекорд КХЛ. Ранее им единолично владел Александр Радулов, в настоящее время защищающий цвета «Даллас Старз».

Во многом именно блистательная игра американца помогла «Авангарду» дважды обыграть ранее не знавший поражений «Ак Барс» в гостях и обеспечить себе комфортное преимущество в борьбе за трофей Восточной конференции. Хартли в шестой раз подряд расправился с казанцами и заставил всерьёз задуматься о том, что финалист Кубка Гагарина может определиться по итогам четырёх матчей. Не помешало и отсутствие Алексея Емелина, по первоначальным данным, пропустившего вторую встречу из-за «травмы нижней части тела».

Однако в сложной ситуации «Ак Барс» продемонстрировал, почему именно он занял первое место на Востоке по итогам регулярки и выровнял положение. В третьем матче помогли самоотверженность (35 заблокированных бросков) и несдержанность противников (2:30 по штрафным минутам), а в четвёртом — феерическое выступление Тимура Билялова (31 сейв). В следующих встречах соперники продолжили коллекционировать победы в гостях и ещё больше приблизились к тому, чтобы установить уникальное достижение в истории КХЛ. В итоге всё решилось в седьмой игре.

Заключительный матч серии получился достойным своего статуса. Вплоть до окончания основного времени преимущество переходило то на сторону «Авангарда», то к «Ак Барсу». В преддверии третьей 20-минутки в счёте вели хозяева, но шайба Вилле Покки в середине периода в третий раз восстановила паритет. Причём в роли ассистента вновь выступил Буше. Судьба противостояния решилась в овертайме, где удачливее вновь оказались гости. Оливер Каски оформил дубль и помог «ястребам» в третий раз в истории выйти в финал Кубка Гагарина.