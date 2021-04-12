Капитан «Салавата Юлаева» Панин продлил контракт с клубом до 2023 года
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23.
35-летний игрок в этом сезоне провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач. В плей-офф на его счету девять встреч, в которых он сделал два ассиста.
Ранее сообщалось, что хоккеист Александр Алексеев отправился из «Салавата» в расположение «Вашингтон Кэпиталз».