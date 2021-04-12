Капитан «Салавата Юлаева» Панин продлил контракт с клубом до 2023 года

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Защитник и капитан уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин продлил контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Капитан «Салавата Юлаева» Панин продлил контракт с клубом до 2023 года
  • © официальный сайт ХК "Салават Юлаев"

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23.

35-летний игрок в этом сезоне провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач. В плей-офф на его счету девять встреч, в которых он сделал два ассиста.

Ранее сообщалось, что хоккеист Александр Алексеев отправился из «Салавата» в расположение «Вашингтон Кэпиталз».

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